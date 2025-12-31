Play
Was läuft heute? | Andor

Frischer Wind im Star-Wars-Universum

Die Star-Wars-Serie „Andor“ zeichnet den Weg des Schmugglers Cassian Andor nach, der zu einem der größten Helden der Rebellion wird. Die Serie stellt die politischen Intrigen und den hoffnungslosen Kampf gegen das Galaktische Imperium in den Vordergrund.

Andor

Die Serie „Andor“ zeigt, wie der Schmuggler Cassian vom abgebrühten Kriminellen, der nur versucht zu überleben, zu einem wichtigen Bestandteil im Kampf gegen das Galaktische Imperium wird, indem er nach und nach in die Kreise der Rebellion eintritt. Dabei bekommt man mit, wie skrupellos und autoritär das Imperium wirklich ist und wie der Widerstand Schritt für Schritt entsteht.

Star Wars so wie man es selten gesehen hat

Im Vergleich zu anderen Star-Wars-Produktionen setzt „Andor“ stärker auf politischen Thriller statt auf reine Action und wurde dafür unter anderem mit mehreren Emmys ausgezeichnet. Neben Autor Dan Gilroy glänzen auch Schnitt, Design und Effekte. Der Cast besteht unter anderem aus Diego Luna, Stellan Skarsgård und Denise Gough.

Beide Staffeln von „Andor“ gibt es bei Disney+.

