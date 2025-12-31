Hallo und herzlich Willkommen zur finalen Runde der Streaming-Tipps für das Jahr 2025. Heute ist Mittwoch, der 31. Dezember. Wie zuletzt haben wir auch heute wieder ein Highlight aus diesem Jahr für euch. Bevor ihr das Raclette anschmeißt und das Set fürs Bleigießen rausholt, begeben wir uns nochmal in eine weit, weit entfernte Galaxis. Bis auf zwei kleine Animationsserien war es dieses Jahr relativ still im Star Wars-Kosmos. Doch eine Serie gab es, die mit ihrer zweiten Staffel eine Menge frischen Wind in das Franchise gebracht hat. Die Rede ist von Andor. Schon 2022 konnte die erste Staffel viele Fans und Neulinge überzeugen. Die Handlung ist zwischen der Prequel- und Original-Trilogie angesiedelt und zeigt, wie das Imperium seine Macht in der Galaxie ausweitet. Gleichzeitig geht es um Cassian Andor, der als einfacher Schmuggler anfängt und immer mehr in die Kreise und Machenschaften der aufkeimenden Rebellion verwickelt wird. „Saboteure, Attentäter. Wir alle haben schreckliche Taten begangen im Namen der Rebellion“, sagt Cassian Andor. „Egal, was du mir oder dir selbst sagst, letztendlich wirst du im Kampf gegen diese Bastarde sterben. Würdest du nicht lieber alles auf einmal geben für etwas Echtes?“ Cassian wird im Verlauf der Serie ein skrupelloser Spion und wichtiger Bestandteil bei der Gründung der Rebellen-Allianz. Die Serie stellt dabei die Frage: Was sind Menschen bereit zu opfern, um sich gegen ein autoritäres Regime zur Wehr zu setzen? Andor ist in seinen besten Momenten mehr politischer Thriller als actiongeladene Weltraumoper, was unter anderem den Drehbüchern zu verdanken ist. Für seine Arbeit wurde Serienautor Dan Gilroy dieses Jahr mit einem Emmy für das beste Drehbuch in einer Dramaserie ausgezeichnet. „Und der Emmy geht an Dan Gilroy, Andor! Danke, Leute! Ich glaube, viele Leute waren überrascht. Es war unerwartet. Natürlich haben wir Freunde überall. Ich möchte den Fans danken, die mehr als nur das Drehbuch geschaut haben. Sie haben gehört, sie haben sich gereizt und sie haben eine Geschichte über normale Menschen gemacht, die sich gegen unmögliche Gelegenheiten kämpfen.“ Aber auch für den Schnitt, das Kostümdesign, das Szenenbild und die Spezialeffekte gewann die Serie jeweils einen Emmy. Der mexikanische Schauspieler Diego Luna spielt Cassian Andor. An seiner Seite sind unter anderem Stellan Skarsgård, Adria Ahona und Denise Gaff zu sehen. Beide Staffeln der Star Wars-Serie Andor haben je zwölf Folgen. Ihr könnt sie auf Disney Plus streamen. Noch mehr Neustarts und Geheimtipps in Sachen Filme, Serien und Dokus bekommt ihr nächstes Jahr auch jeden Tag hier bei uns im Podcast. Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst uns gerne ein Abo da, empfiehlt den Podcast weiter und hört auch morgen wieder rein. Der Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung. Audioproduktion blieb gestark. Und ich bin Ina Lebedjew. Im Namen des gesamten Teams wünschen wir euch da draußen einen guten Rutsch ins neue Jahr und nur das Beste für 2026. Wir hoffen, wir hören uns. Ciao, alles Gute! Was läuft heute online? Videostreams, TV-Programmen und Dokus empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm.