Andor

In der zweiten Staffel der erfolgreichen Star–Wars-Serie „Andor“ ist Cassian Andor mittlerweile ein fester Bestandteil der Rebellen-Allianz und aktiv im Kampf gegen das galaktische Imperium. Währenddessen arbeitet das Imperium weiter an einer geheimen Superwaffe. In der zweiten Staffel sind nicht nur Diego Luna und Stellan Skarsgård dabei, auch Ben Mendelsohn kehrt in seine Rolle aus dem Film „Rogue One“ zurück. Die ersten drei Folgen der zweiten Staffel „Andor“ sind ab heute bei Disney+ verfügbar.

Edge of Tomorrow

In einer nicht allzu fernen Zukunft kämpft die Menschheit gegen eine übermächtige Alien-Spezies. Nach einem Disput zwischen ihm und einem General wird US-Major Bill Cage an die Front strafversetzt. Bei seinem ersten Einsatz wird Bill getötet und erhält die Fähigkeit, den Tag der Schlacht immer wieder zu erleben. Zusammen mit Kriegsheldin Rita trainiert er, um die Aliens zu besiegen und den Loop zu durchbrechen. Emily Blunt und Tom Cruise spielen die Hauptrollen. „Edge of Tomorrow“ findet ihr bei Prime Video.

Misery

Der Schriftsteller Paul Sheldon verunglückt auf dem Heimweg in den Bergen von Colorado, nachdem er den neuesten Teil seiner Misery-Bücherreihe fertiggestellt hat. Krankenschwester Annie Wilkes findet ihn und pflegt ihn wieder gesund. Annie ist aber nicht irgendjemand, sondern Pauls größter Fan und will ihn eigentlich nicht mehr gehen lassen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stephen King. Für ihre Rolle als Annie bekam Kathy Bates 1991 ihren ersten Oscar. Den Thriller „Misery“ gibt es im Abo von Joyn.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.