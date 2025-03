Zack Snyder’s Justice League

Im Directors Cut „Zack Snyder’s Justice League“ versucht Batman nach dem Tod von Superman eine Gruppe von Helden zusammenzubringen, um sich mit ihnen einer neuen Bedrohung für die Erde entgegenzustellen. Vier Jahre nach dem ursprünglichen Kinostart konnte Zack Snyder dank einer Fanpetition seine Vision des Films an den Start bringen. Dank der vier Stunden Laufzeit bekommen Fans eine Menge Superheldenunterhaltung. „Zack Snyder’s Justice League“ läuft bei Prime Video.

Diese Ochsenknechts — Staffel 4

In den neuen Folgen der Reality Show geht es bei Familie Ochsenknecht wieder drunter und drüber. Nicht nur ist Wilson Gonzales jetzt Papa, sondern er hat auch eine neue Hauptrolle in einer Serie. Mama Natascha macht unterdessen ihre Gesundheit schwer zu schaffen. In den neuen Folgen ist außerdem Sohn Jimi Blue wieder am Start und versucht sich mit seiner Familie zu versöhnen. Die neuen Folgen von „Diese Ochsenknechts“ sind auf WOW verfügbar.

David Blaine: Nicht nachmachen

Zauberkünstler David Blaine ist für seine waghalsigen und gefährlichen Auftritte bekannt. In der neuen mehrteiligen Doku-Serie „David Blaine: Nicht nachmachen“ begibt sich Blaine auf Weltreise um Menschen kennenzulernen, die wie er waghalsige Dinge tun. So geht es unter anderem zum Eistauchen und zu einem Schlangendompteur nach Asien, nur um sich dann selbst an den gefährlichen Stunts zu versuchen. Alle sechs Teile von „David Blaine: Nicht nachmachen“ gibt es bei Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.