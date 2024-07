Angela Merkel: Schicksalsjahre einer Kanzlerin

Angela Merkel war 16 Jahre lang Deutschlands Bundeskanzlerin. Jetzt, wo ihre Amtszeit zu Ende ist, wird sie für einige Entscheidungen kritisiert, die sie getroffen hat. Zum Beispiel dafür, dass sie Deutschland zu abhängig von russischem Gas gemacht hat. Die Dokumentation „Angela Merkel: Schicksalsjahre einer Kanzlerin“ blickt zurück auf die Amtszeit von Merkel und stellt die Frage: War sie eine gute Kanzlerin? „Angela Merkel: Schicksalsjahre einer Kanzlerin“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Dear David

In dem Film „Dear David“ geht es um den Comiczeichner Adam Ellis. Er glaubt von dem Geist eines toten Kindes namens David heimgesucht zu werden. Die Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit. Adam hat nämlich damals, im Jahr 2017, seine Erfahrungen auf Twitter gepostet und sein Post ging durch die Decke. Die Verfilmung des viralen Tweets, „Dear David“ könnt ihr jetzt bei WOW streamen.

Ein ganzes Leben

Andreas Egger blickt in dem Film „Ein ganzes Leben“ auf sein Leben zurück. Er ist auf einen kleinen Hof in den Alpen aufgewachsen. Als junger Mann hat er sich in eine Frau verliebt, die er aber nicht heiraten konnte, weil er von den Nazis zum Krieg eingezogen wurde. Später landet Andreas in Kriegsgefangenschaft. Dort denkt er jeden Tag an Marie. Wenn ihr wissen wollt, was Andreas noch so alles erlebt hat, könnt ihr „Ein ganzes Leben“ jetzt bei Prime Video sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.