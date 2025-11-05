Play
Anonymus
Bild: Reiner Bajo/ 2011 Columbia TriStar Marketing Group Inc.

Was läuft heute? | Anonymus

Die ganze Welt ist eine Bühne

Das Historiendrama „Anonymus“ behauptet, dass Shakespeare eigentlich nur ein Schauspieler war und nicht der genialste Bühnenautor aller Zeiten.

Hat er oder hat er nicht?

„Anonymus“ spielt in London um das Jahr 1600 — Elisabeth I. ist Königin. Ihre Regierungszeit gilt als das sogenannte goldene Zeitalter und war geprägt durch Stabilität, kulturellen Aufschwung und den Beginn der britischen Weltmachtstellung. Edward de Vere, 17. Earl of Oxford, hat den Schrank voller heimlich verfasster Theaterstücke. Als Angehöriger des Hochadels kann er seine Werke damals nicht öffentlich aufführen lassen. Das soll der Bühnenautor Ben Jonson übernehmen und ein etwas raubeiniger Schauspieler namens William Shakespeare.

Bildgewaltige Intrigen

Unterdessen erfährt Edward von einer Intrige gegen die Königin: Ihr wichtigster Berater William Cecil will den schottischen König James aus dem Hause Stuart als Elisabeths Nachfolger installieren — hinter ihrem Rücken. Edward will eine Auseinandersetzung verhindern. Doch er unterschätzt William Cecil und dessen Sohn, in deren Haus er als junger Mann erzogen wurde. Regisseur Roland Emmerich inszeniert das fiktive politische Intrigendrama gewohnt bildgewaltig und mit Starbesetzung: Unter anderem sind Vanessa Redgrave und der bekannte walisische Schauspieler Rhys Ifans zu sehen. „Anonymus“ gibt’s in der Arte-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen