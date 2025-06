Wie KI den Kunstmarkt aufmischt

Computer schnappen, einfach einen Prompt eingeben und auf „generieren“ klicken. Das wars. So einfach ist es heute, „Kunstwerke“ zu kreieren. Manche würden sagen, dass so etwas keine Kunst ist. Die Meinungen gehen dabei weit auseinander. Doch am 5. September 2022 hat der Künstler Jason M. Allen sogar einen Kunstwettbewerb mit einem KI-generierten Bild gewonnen. Die Dokumentation „Wie KI den Kunstmarkt aufmischt“ zeigt, dass Künstliche Intelligenz nicht nur Bilder generieren kann.

Schätze finden, Fälschungen entlarven

KI kann echte Gemälde von Fälschungen unterscheiden. Kurz gesagt: Künstliche Intelligenz stellt den Kunstmarkt auf den Kopf und unsere Definition von Kunst in Frage. Wie sehr? Das seht ihr in der Dokumentation „Wie KI den Kunstmarkt aufmischt“ in der Arte-Mediathek.

