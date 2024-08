Disco: Soundtrack einer Revolution

In den 1970er Jahren entsteht in New York eine neue Musikrichtung: Disco. Schnell stürmen Songs wie „Stayin‘ Alive“ die Charts, doch Disco ist viel mehr als funkige Beats. Dahinter steht eine Bewegung, die sich unter anderem für LGBTQ+-Rechte und für mehr Selbstbestimmung einsetzt. Die ganze Bedeutung und Geschichte erfahrt ihr ab heute in der Dokureihe „Disco: Soundtrack einer Revolution“ auf WOW.

Cowboy Cartel

Die Treviño-Brüder sind die Anführer der berüchtigten „Los Zetas“. Das mächtige mexikanische Kartell ist bekannt für seine skrupellosen Machenschaften. Ausgerechnet ein FBI-Neuling kommt den Brüdern auf die Schliche. Scott Lawson entdeckt, dass sie ihr Drogengeld in den USA bei Pferderennen waschen und schleust sich unter Lebensgefahr selbst ein. Alle Folgen der Dokuserie „Cowboy Cartel“ findet ihr jetzt bei Apple TV+.

Die Mafia mordet nur im Sommer

Der 10-jährige Salvatore wächst in den 70er Jahren in Palermo auf. In dieser Zeit hat die Mafia die Stadt fest in ihrer Hand, doch davon merkt Salvatore erstmal nicht viel. Das wird sich aber noch ändern. Die Serie „Die Mafia mordet nur im Sommer“ folgt dem gleichnamigen Erfolgsfilm. Ihr könnt alle Episoden ab heute in der Arte-Mediathek streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.