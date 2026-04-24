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Foto: Netflix
Bild: Apex | Netflix

Was läuft heute? | Apex

Nicht ganz alleine in der Wildnis

In dem Film „Apex“ spielt Charlize Theron eine Witwe, die für ein Abenteuer ins australische Outback reist. Ihr Abenteuer wird allerdings zu einer Jagd, bei der es um Leben und Tod geht.

Apex

Sasha verarbeitet den Verlust ihres Mannes. Weil sie eine sehr abenteuerlustige Person ist, entscheidet sie sich dazu eine Abenteuer-Reise ins Outback zu buchen. Ein Abenteuer bekommt sie auch, allerdings nicht so wie sie sich das vorgestellt hat.

Sasha begegnet einem mysteriösen Fremden, gespielt von Taron Egerton. Zunächst scheint er sehr freundlich zu sein, schnell zeigt sich allerdings sein wahres Gesicht. Er hat es sich zum Hobby gemacht, Menschen in der Wildnis zu jagen und Sasha soll seine nächste Beute werden.

Voller Einsatz

Der Regisseur Baltasar Kormakur hat in den höchsten Tönen von seiner Hauptdarstellerin Charlize Theron gesprochen. In einem Interview erzählte er, dass Theron vom Perfektionismus getrieben sei und ihre Stunts immer wiederholen wollte, bis alles perfekt gewesen war.

Das Ergebnis im Film „Apex“ könnt ihr euch jetzt auf Netflix anschauen.

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