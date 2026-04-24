Hallo liebe Fans des Streamings! Es ist Freitag, der 24. April, und in unserem heutigen Tipp ist Charlize Theron in einem Survival-Thriller zu sehen. Dafür hat sie mit einem Regisseur zusammengearbeitet, der ein echter Experte des Genres ist. Charlize Theron spielt in dem Film „Apex“ eine trauernde Frau, die in der abgelegenen Wildnis Australiens die Konfrontation mit ihren eigenen Grenzen sucht. Am Anfang ist es noch eine sehr schöne, existenzielle Erfahrung für sie, aber dann wird es plötzlich lebensgefährlich.

„Gehen Sie alleine raus? Würde ich nicht empfehlen.“ „Ich will nach Gran Isle Narrows. Auf die einfache oder harte Tour? Die beste Tour.“ „Kriegen Sie das hin?“ „Ja, ich denke, ich kriege das hin.“ „Sie haben es geschafft. Ich bin’s von der Tankstelle.“ „Hey, haben Sie Spaß? Irgendwas hat sich an meinen Sachen zu schaffen gemacht, ist alles weg.“ „Tut mir leid, ist echt ein Jammer. Haben Sie Hunger?“

Eigentlich wollte Sasha nur in die Wildnis gehen, um den Verlust ihres Partners zu verarbeiten und vielleicht auch, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Herausfordernd wird es allemal für sie, allerdings ziemlich anders als gedacht. Denn sie begegnet einem mysteriösen Fremden, der von Taron Egerton gespielt wird. Am Anfang scheint er noch sehr nett und zuvorkommend zu sein. Doch nach kurzer Zeit zeigt er dann sein wahres Gesicht. Er hat es sich zum Hobby gemacht, Menschen in der Wildnis zu jagen, und Sasha hat er als seine neue Beute auserkoren. Es beginnt ein Duell zwischen Jäger und Gejagter, und es geht um nichts weniger als um Leben und Tod.

„Es ist ganz einfach: Du hast bis zum Ende des Songs Zeit, dich so weit es geht zu entfernen. Hast du vernünftige Schuhe?“ „Das wird gehen. Du spielst ein Spiel. Du denkst, das machen wir hier. Na dann, los!“

Regie führte in dem Film der Isländer Balthasar Kormakur. Man könnte sagen, dass Survival-Thriller seine Spezialität sind. Er hat nämlich auch schon bei Filmen wie „Everest“ und „Beast – Jäger ohne Gnade“ Regie geführt. Kormakur hat seine Hauptdarstellerin Charlize Theron in den höchsten Tönen gelobt. In einem Interview mit Netflix hat er zum Beispiel erzählt, dass Theron in einer Szene von einer hohen Klippe in einen Pool springen musste. Nachdem sie den Sprung gemeistert hatte, wollte sie immer wieder springen, weil sie meinte, sie kann das noch besser. Für Kormakur war das eine Zwickmühle. Auf der einen Seite wusste er, dass man vielleicht noch mehr aus der Szene herausholen kann. Auf der anderen Seite hatte er aber auch Sorge um seine Hauptdarstellerin. Ganz ungefährlich war dieser Stunt nämlich nicht. Die Szene könnt ihr euch jetzt selbst anschauen. Und zwar findet ihr „Apex“ ab jetzt bei Netflix.

Das war unser Streaming-Tipp für heute. Und wenn ihr euch nicht nur für extreme Filme, sondern auch für Extremsport interessiert, dann habe ich hier vielleicht was für euch. In der aktuellen Folge unseres Fahrrad-Podcasts „Antritt“ geht es um eine Langstreckenfahrt: 620 Kilometer am Stück, wenig Schlaf und ja, eine Fahrt durch Deutschland und durch Frankreich. Ihr findet den Podcast „Antritt“ überall dort, wo es Podcasts gibt. Tipp und Skript kamen heute von Jonas Nikolic, Audioschnitt von Benjamin Serdani. Und ich bin Jessi Jus. Macht’s gut! Was läuft heute online? Und Videostreams, TV-Programmen und Dokus, empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.