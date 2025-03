David Attenborough: Mein Leben auf unserem Planeten

David Attenborough hat die Wunder unseres Planeten erkundet und erlebt wie kein anderer. In der Doku „David Attenborough: Mein Leben auf unserem Planeten“ blickt er auf Jahrzehnte der Veränderung der Welt zurück und die reicht von atemberaubender Vielfalt bis zum besorgniserregenden Verlust der Natur. Doch er bleibt nicht nur Beobachter, sondern zeigt auch Wege der möglichen Rettung der Zukunft auf. Die Doku findet ihr auf Netflix.

Gone Baby Gone — Kein Kinderspiel

Mitten in Boston verschwindet die 4-jährige Amanda spurlos. Die beiden Privatdetektive Patrick (Casey Affleck) und Angie (Michelle Monaghan) machen sich mit allen Mitteln auf die Suche nach dem Mädchen. Dabei geraten sie immer tiefer in einen Strudel aus Lügen, Geheimnissen und Gewalt. „Gone Baby Gone — Kein Kinderspiel“ unter der Regie von Ben Affleck läuft heute um 22 Uhr auf Arte und ist in der Arte-Mediathek abrufbereit.

Die Unbeugsamen

In der Politik hatten es Frauen nie leicht, doch viele haben sich trotz aller Widerstände ihren Platz im System erkämpft. Da durfte eine Menge Mut und Durchhaltevermögen nicht fehlen, denn Vorurteile und Machtstrukturen haben es den ersten Politikerinnen von Deutschland nicht leicht gemacht. Ihre Geschichte könnt ihr jetzt in der Doku „Die Unbeugsamen“ auf filmfriend anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.