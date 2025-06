Kaulitz & Kaulitz — Staffel 2

Auch in den neuen Folgen von „Kaulitz & Kaulitz“ sind die Tokio-Hotel-Zwillinge wieder am Start, zeigen ihr chaotisches Leben und was es bedeutet, nicht nur berühmt zu sein, sondern diesen Ruhm auch mit dem Bruder zu teilen.

Zwischen Bruderliebe und Fame

Nachdem Bill und Tom schon in der ersten Staffel gezeigt haben, dass ihr Leben alles andere normal ist, geht es in den neuen Folgen wieder um den Spagat zwischen Promipartys, Hollywood und Privatleben. Neben verrückten Alltagssituationen und gewohnt viel Quatsch geht es in der zweiten Staffel auch um Bills Beziehung zu Model und Influencer Marc Eggers. Außerdem kriselt es auch zwischen den Zwillingen und dem Rest ihrer Band. Die neuen Folgen von „Kaulitz & Kaulitz“ gibt es ab heute bei Netflix.

