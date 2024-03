Was läuft heute? | Red Eye, Die Rumba-Therapie, Killing Them Softly

Red Eye

Im Thriller „Red Eye“ von Regisseur Wes Craven aus dem Jahr 2005 trifft die Hotelangestellte Lisa am Flughafen auf den charismatischen Jackson. Beide warten auf einen verspäteten Flug nach Miami. Im Flieger sitzen sie sogar nebeneinander. Doch das ist kein Zufall: Jackson hat Lisas Vater entführt und erpresst sie nun. Sie soll dafür sorgen, dass sich der Politiker Charles Keefe in einem bestimmten Hotelzimmer aufhält, damit er dort ermordet werden kann. Die Hauptrollen in diesem Thriller spielen Cillian Murphy und Rachel McAdams. „Red Eye“ läuft jetzt bei Netflix.

Die Rumba-Therapie

Schulbusfahrer Tony versucht nach etlichen Jahren endlich Kontakt zu seiner Tochter Maria aufzubauen. Als sie noch ein Baby war, hat er ihre Mutter sitzen lassen. Maria ist mittlerweile eine erfolgreiche Tänzerin in Paris und gibt Rumbakurse. Um ihr näherzukommen, schleicht sich Tony unter falschem Namen in ihren Kurs. Die Komödie „Die Rumba-Therapie“ gibt es bei WOW.

Killing Them Softly

Nachdem zwei Kleinkriminelle ein illegales Pokerspiel überfallen, heuert die Mafia den Killer Jackie Cogan an, um das Geld wiederzubeschaffen. In diesem Gangsterfilm spielen Brad Pitt, James Gandolfini und Ray Liotta unter der Regie von Andrew Dominik mit. Die Gangsterkomödie „Killing Them Softly“ findet ihr bei filmfriend.

Was läuft heute?

