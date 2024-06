Kaulitz & Kaulitz

Die neue Netflix-Reality-Doku begleitet Bill und Tom Kaulitz über einen Zeitraum von acht Monaten in ihrem Alltag. Ihr könnt die beiden in allen möglichen Lebenssituationen sehen. Auf Partys und Konzerten, aber auch zu Hause als Familienmenschen. Die Kamera ist auch bei einem Roadtrip durch die USA dabei, und natürlich sieht man auch Toms Frau Heidi Klum in der Doku. Ihr könnt „Kaulitz & Kaulitz“ jetzt bei Netflix schauen.

I am: Céline Dion

Die Sängerin Céline Dion ist im Jahr 2022 mit ihrer Krankheit an die Öffentlichkeit gegangen. Sie leidet an dem „Stiff-Person-Syndrom“. Das bedeutet, dass sie regelmäßig mit Schmerzen, Muskelkrämpfen und Bewegungseinschränkungen zu kämpfen hat. Die Doku „I am: Céline Dion“ zeigt, wie die Sängerin damit umgeht und wie die Musik ihr bei dem Kampf gegen die Krankheit hilft. Das Porträt „I am: Céline Dion“ gibt es ab sofort bei Prime Video.

Diane von Fürstenberg: Eine Frau ganz oben

„Diane von Fürstenberg: Eine Frau ganz oben“ ist ein Porträt über die Modeschöpferin Diane von Fürstenberg. Sie wird in der Modebranche als Erfinderin des Wickelkleids gefeiert. Doch auch außerhalb der Modebranche hatte Diane von Fürstenberg ein sehr turbulentes Leben. Ihr wollt wissen, wie turbulent? Dann könnt ihr „Diane von Fürstenberg: Eine Frau ganz oben“ jetzt bei Disney+ sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.