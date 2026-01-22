Artemis 2 — Zurück zum Mond

Was läuft heute online und in Videostreams? TV-Programm und Dokus empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Hi! Heute ist Donnerstag, der 22. Januar. Herzlich willkommen zu eurem Streaming-Podcast. Unser heutiger Tipp ist vor allem etwas für diejenigen unter euch, die sich für Wissenschaft und Raumfahrt interessieren. Denn heute geht’s um eine Dokumentation über die erste bemannte Mondmission seit der legendären Landung der Apollo 17 im Jahr 1972. Mehr als 50 Jahre ist es schon her, dass zum ersten Mal ein Mensch den Mond betreten hat. Mit der NASA-Mission Artemis II wird sich das allerdings bald schon ändern. Schon im April 2026 soll eine neue Ära der bemannten Raumfahrt beginnen.

In der Dokumentation „Artemis II – Zurück zum Mond“ werden die vier Astronautinnen und Astronauten begleitet, die für diese Mission ausgewählt wurden. Ich bin Victor Glover, Pilot für Artemis II. Ich bin Christina Cook, Missionsspezialistin. Ich bin Jeremy Hansen, Missionsspezialist für Artemis II. Als ich erfuhr, dass ich für Artemis II ausgewählt wurde, konnte ich es erst gar nicht glauben. Ich fühlte mich geehrt und bereit. Bereit, alle stolz zu machen und das zu erfüllen, was diese Mission für die Menschheit bedeutet. Wir gehen da raus, um zu erfahren, warum wir hier sind und wohin es gehen könnte. Es sind die großen Fragen über unseren Platz im Universum.

Die Doku begleitet die Astronautinnen durch die Trainingshallen der NASA und in das Raumschiff der Mission selbst. Neben den Astronautinnen der Mission kommen in der Dokumentation auch die deutschen Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer vor. Sie erklären zusammen mit anderen Raumfahrtexperten, wie die Mission abläuft und warum sie stattfindet. In den 50er und 60er Jahren ging es viel um die Vorherrschaft in der Raumfahrt überhaupt. Ein ständiger Wettkampf zwischen der Sowjetunion und den USA. Heute geht es um die Vorherrschaft auf dem Mond. Die Mission soll nämlich eine dauerhafte Präsenz von Menschen auf dem Mond vorbereiten. Ein ambitioniertes Ziel, das ohne minutiöse Vorbereitung, klare Entscheidungen und vor allem Teamwork gar nicht möglich wäre.

Eine neue Crew, eine neue Mission. Diese vier treten die weiteste Reise an, die Menschen je gemacht haben. Und das ist nur der Anfang. Astronautinnen und Wissenschaftler, auch aus Deutschland, bereiten sich vor, den Mond dauerhaft zu besiedeln. Der Startschuss ist diese Mission Artemis II. In der Doku geht es unter anderem auch darum, wie wichtig internationale Kooperation für die Mondmission ist. Auch Deutschland leistet seinen Beitrag. In Bremen baut zum Beispiel Airbus das Servicemodul, das die Astronautinnen mit Energie, Wasser, Sauerstoff und Antrieb versorgt. Sie fertigt hochpräzise Sternsensoren, die die Orientierung des Raumschiffs im All möglich machen.

Am Ende führt die Doku jedoch zurück zu einer sehr grundlegenden Frage der Mission: Warum sind wir Menschen eigentlich bereit, unser Leben zu riskieren, um andere Himmelskörper zu erreichen? Wenn ihr eine Antwort auf diese Frage haben wollt, könnt ihr euch „Artemis II – Zurück zum Mond" jetzt in der ARD Mediathek anschauen.