Artemis 2 — Zurück zum Mond
Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hansen. Das sind die vier Menschen, die für die Artemis 2 Mission als Austronautinnen und Astronauten ausgewählt wurden. Sie werden also die ersten Menschen seit mehr als 50 Jahren sein, die den Mond betreten werden. Die Dokumentation „Artemis 2 — Zurück zum Mond“ begleitet die vier bei ihren Vorbereitungen auf die große Mission.
In Houston ist das Filmteam zum Beispiel im berühmten Mission Control Room dabei, in dem Moment, in dem der Flight Director der NASA mit seinem Team den Einsatz plant. In der Doku sieht man aber auch die Trainingshallen der NASA und das Raumschiff selbst.
Die Rolle von Deutschland
Die deutschen Austronauten Alexander Gerst, Matthias Maurer und andere Expertinnen und Experten für Luft- und Raumfahrt sprechen in der Dokumentation darüber, welche Herausforderungen für die Mission noch zu meistern sind und was dieser Aufbruch für die Raumfahrt bedeutet. Außerdem erklären sie, welche Schlüsselrolle Deutschland bei dem Erfolg der Mission spielt.
Es sind nämlich gleich mehrere deutsche Firmen an dem Projekt beteiligt. In Bremen baut Airbus zum Beispiel das Europäische Servicemodul für das Orion-Raumschiff. Das Servicemodul ist quasi das „Lebenserhaltungssystem“ des Raumschiffs. Es versorgt die Astronautinnen und Astronauten mit Energie, Wasser, Sauerstoff und Antrieb. In Thüringen fertigt Jena-Optronik hochpräzise Sternsensoren an, die dafür sorgen, dass sich das Raumschiff im All orientieren kann. „Artemis 2 — Zurück zum Mond“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek sehen.
