Hallo ihr Lieben, heute ist Sonntag, der 11. Januar, und unser heutiger Streaming-Tipp entführt euch in eine Welt voller Exzentrik, Ego und schmelzender Uhren. Es geht um einen der berühmtesten Künstler des 20. Jahrhunderts: Salvador Dalí. Der Film „Daliland" spielt Anfang der 1970er Jahre und blickt auf die späte Phase im Leben von Salvador Dalí. Erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive des jungen James, Assistent einer Kunstgalerie, der plötzlich mitten im Kosmos des exzentrischen Surrealisten Dalí landet. Denn eine Ausstellung des Künstlers steht an, doch anstatt zu malen, feiert dieser lieber pompöse Feste. Als er sich James als Unterstützung sucht, bekommt dieser den Auftrag, Dalí zum Arbeiten zu bewegen. Doch das gestaltet sich als relativ schwierig. Zwischen New York, Spanien und glamourösen Hotelzimmern begegnet er einem Künstler, der genial, extravagant und leider auch sehr anstrengend ist. Haben Sie in irgendeiner Form etwas mit Kunst zu tun? Ja. Haben Sie etwas in Ihren Händen, während Sie Ihren Beruf ausüben? Ja. Sind Sie Salvador Dalí? Salvador Dalí ist richtig. Also, das ist wirklich sehr wichtig: Du gehst jetzt zum St. Regis Hotel. Dalí und seine Frau verbringen jeden Winter dort. Du gehst hin und passt auf Dalí auf. Du musst dafür sorgen, dass er malt. In der Hauptrolle überzeugt Ben Kingsley als gealterter Salvador Dalí, während Ezra Miller, bekannt aus „Fantastische Tierwesen", den jüngeren Dalí verkörpert. Die deutsche Schauspielerin Barbara Zukova spielt Dalis Ehefrau und Muse Gala. Ihre Beziehung erscheint im Film weniger romantisch, sondern vielmehr als ein fragiles Geflecht aus Nähe, Macht und Abhängigkeit. Regie führt Mary Herron, bekannt durch Filme wie „American Psycho" und „I Shot Andy Warhol". Auch hier interessiert sie weniger die bloße Künstlerbiografie, als vielmehr die Frage, was passiert, wenn Kunst, Ego und Mythos untrennbar miteinander verschmelzen. Salvador Dalí ist ein Genie. Ich brauche sie als Antrieb. Dalí, um sie herum passieren Sachen, von denen sie nichts wissen. Du kriegst von mir alles. Die Kritiker scheinen ihn nicht mehr ernst zu nehmen. Ich sage ihnen nur, wie es ist. Der Tod, davor fürchte ich mich am meisten. Und das ist der Ursprung meiner Inspiration. Manchmal ist es nicht leicht, Dalí zu sein. „Dali Land" ist kein klassisches Künstlerporträt, sondern ein Blick hinter die Fassade des Genies. Ein Film über Inszenierung, Macht und den schmalen Grat zwischen Selbsterschaffung und Selbstverlust. „Dali Land" könnt ihr jetzt in der ARD Mediathek sehen. Das war unser Streaming-Tipp am Sonntag. Lasst uns doch gern ein Abo da und empfiehlt „Was läuft heute?" weiter, damit noch mehr Film- und Serienfans auf ihre Kosten kommen. Dieser Tipp und das Skript kamen von Sofira Bethke Juncker, Audioproduktion Stanley Baldauf. Und ich bin Ina Lebedjew. Wir hören uns!