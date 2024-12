Gletschergrab

Es ist ein Zufallsfund, als drei Jungen das deutsche Flugzeugwrack aus dem Zweiten Weltkrieg im Eis finden. Schnell ruft das verschiedene Parteien auf den Plan, die es auf den Inhalt des Wracks abgesehen haben. Allen voran CIA-Agent William Carr („Game of Thrones“-Star Iain Glen), der sofort ein Team nach Island schickt, zu dem auch der Killer Simon („Tatort“-Kommissar Wotan Wilke Möhring) zählt. Der Thriller „Gletschergrab“ basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Arnaldur Indriðason, die Verfilmung findet ihr jetzt in der ZDF-Mediathek.

Der Atem des Meeres

Mit dem Dokumentarfilm „Der Atem des Meeres“ hat der Filmemacher Pieter-Rim de Kroon dem Wattenmeer vor der Küste der Niederlande, über Ostfriesland bis rauf nach Dänemark, ein poetisches Filmporträt gewidmet. Dabei erzählt de Kroon die Geschichten dieser einzigartigen Landschaft fast nur über Bilder und Klänge. Geprägt von Ebbe und Flut hat sich im Wattenmeer eine ganz einzigartige Flora und Fauna entwickelt, die seit 20 Jahren Teil des UNESCO-Weltnaturerbes ist. „Der Atem des Meeres“ findet ihr jetzt bei Filmfriend.

Charlie und die Schokoladenfabrik

Die Geschichte um den skurrilen Süßwarenfabrikanten Willy Wonka darf natürlich in der Weihnachtszeit — in der sich alles um Süßkram dreht — nicht fehlen. Die Geschichte des Autors Roald Dahl ist mehrmals adaptiert worden. Zuletzt ist 2023 das Prequel „Wonka“ mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle erschienen. In Tim Burtons bunter Verfilmung von 2005 führt Johnny Depp als Wonka die Kinder mit goldenem Ticket durch seine Fabrik. Freut euch auf eine bonbonbunte Welt voller Magie und schwarzhumorigen Songs zum Mitsingen. „Charlie und die Schokoladenfabrik“ gibt’s jetzt auf WOW.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.