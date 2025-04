The Last of Us — S2

In der zweiten Staffel der gefeierten Serie auf Basis der Playstation-Spielreihe, leben Joel und Ellie mittlerweile in einer geschützten Gemeinde namens Jackson. Doch gerät Ellie zwischen die Fronten eines Konflikts zwischen einer Miliz und einem religiösen Kult und macht sich auf den Weg nach Seattle. Gleichzeitig ist die mysteriöse Abby auf einem Rachefeldzug. Auch in den neuen Folgen sind Pedro Pascal und Bella Ramsey wieder als Joel und Ellie zu sehen. Die zweite Staffel von „The Last of Us“ startet heute auf WOW.

Darjeeling Limited

Im Laufe seiner Karriere hat der US-Schauspieler Adrien Brody schon mit einigen großen Namen gearbeitet. Allein fünf Mal stand er für Regisseur Wes Anderson vor der Kamera. Unter anderem für den Film „Darjeeling Limited“ aus dem Jahr 2007. Hier spielt Brody einen von drei Brüdern, die zusammen in einem Zug durch Indien reisen, um wieder zusammen zu finden. Neben Brody sind auch Owen Wilson und Jason Schwartzman Teil des Brüder-Trios. Den Film „Darjeeling Limited“ gibt es bei Disney+.

Y-Kollektiv+: Geburt — kann man sich vorbereiten?

Sie ist eine der prägendsten Erfahrungen, die Menschen machen können. Sie ist unberechenbar, kraftvoll, superintim und natürlich auch oft mit unvorstellbaren Schmerzen verbunden — die Geburt. Vorher heißt es: Warten. Unsicherheit. Hoffnung. Ängste. Und danach? Ist nichts mehr, wie es vorher war. In der neuen Y-Kollektiv Reportage „Geburt — kann man sich vorbereiten?“ geht Reporterin Anne Thiele dieser und anderen Fragen auf den Grund. Wie bekommen Menschen heute Kinder? Die Reportage „Y-Kollektiv+: Geburt – kann man sich vorbereiten?“ ist ab heute in der ARD-Mediathek verfügbar.

Was läuft heute?

