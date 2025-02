House of David

David ist eigentlich ein einfacher Hirte. Doch in der Serie „House of David“ sieht der Prophet Samuel in ihm den auserwählten König Israels — basierend auf dem Alten Testament. David muss nicht nur sein Schicksal akzeptieren, sondern auch ganz viele Hürden überwinden. Die größte Herausforderung ist neben Goliath wohl König Saul, der zurzeit noch auf dem Thron Israels sitzt. „House of David“ gibt es jetzt bei Prime Video.

Marie Antoinette — Staffel 2

In der Historien-Serie „Marie Antoinette“ geht es um die letzte Königin Frankreichs. Die zeigt, dass auch das Leben als Königin nicht ganz sorgenfrei ist. Die strengen Regeln am Hof schränken sie immer mehr ein. Ihr größeres Problem sind allerdings die ständigen Hetzkampagnen und politischen Intrigen gegen sie. Die zweite Staffel „Marie Antoinette“ könnt ihr jetzt bei Disney+ sehen.

Achtung Tiertransport — lange Wege auf den Teller

Die Dokumentation „Achtung Tiertransport — lange Wege auf den Teller“ zeigt, was mit den Tieren passiert, bevor sie auf unserem Teller landen. Vor allem bei dem Transport von Geflügel kommt es immer wieder zu sogenannten Qualtransporten. Die Doku begleitet Polizeibeamte, die Geflügeltransporte aus dem Verkehr ziehen, und wirft die Frage auf, ob das neue Tierschutzgesetz etwas an der Situation verändern wird. Ihr könnt „Achtung Tiertransport — lange Wege auf den Teller“ jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

