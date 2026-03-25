Hallo, willkommen zu eurem Streaming-Tipp! Es ist Mittwoch, der 25. März. Der preisgekrönte britische Schauspieler Riz Ahmed soll den neuen James Bond spielen. Hm, nicht ganz. Vielleicht, denn das ist das Setting einer neuen Serie, die wir euch heute empfehlen. Darin spielt Riz Ahmed einen Schauspieler, der die Rolle des James Bond angeboten bekommt und dafür ganz schön viel Hate abkriegt.

In der neuen Serie „Bait“ spielt der britische Schauspieler pakistanischer Herkunft Riz Ahmed den erfolglosen Schauspieler Charles Latif. Und dieser soll plötzlich möglicherweise der nächste James Bond werden. Doch die beste Fügung seines Lebens wird schnell zu seinem schlimmsten Albtraum. Alles läuft aus dem Ruder und Shah wird sowohl mit einer Existenzkrise als auch mit einer großen Verschwörung konfrontiert. Es gibt anscheinend Leute, die ein Problem damit haben, dass ein Nicht-Weißer den Leinwandhelden James Bond spielen soll.

Da der Film Shah ziemlich frustriert ist von seiner Schauspielkarriere und eigentlich schon kurz davor, aufzugeben, kommt auf einmal die große Chance. Shah wirft sich in Schale, streift den Anzug über und spricht für die Rolle des James Bond vor. Gegen die Erwartungen aller und vor allem gegen seine eigenen bekommt er die Rolle. Und irgendwie dringt die Casting-Entscheidung an die Öffentlichkeit. Auf einmal hat die ganze Welt eine Meinung zu der James Bond Neubesetzung. Das Internet überschüttet Shah mit Spekulationen, Hasskommentaren und unqualifizierten Meinungen. Und das nur, weil er eben nicht weiß und kein Stereotyper Brite mit blauen Augen ist.

Mit einem Schlag ist nichts mehr wie vorher. Shah entgleitet die Kontrolle über sein eigenes Leben immer mehr. Er ist auch deren Schöpfer. Amit hat die Serie produziert und das Drehbuch für die erste Episode geschrieben. Die Serie wird von den Amazon MGM Studios produziert, die aktuell auch die Rechte am James Bond Franchise haben. Deshalb gibt es die neue Serie „Bait“ jetzt auch bei Amazon Prime Video zu sehen.

Morgen gibt es schon den nächsten Streaming-Tipp von uns. Lasst uns doch gern ein Abo da, dann landet die nächste Folge direkt in eurem Feed. An dieser Folge hat Jonas Nikolic mitgearbeitet, Audioschnitt Paula Bültemann. Und ich bin Ina Lebedjew. Wir hören uns! Was läuft heute online? Videostreams, TV-Programmen und Dokus empfohlen vom Podcast detektor.fm.