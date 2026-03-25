Bait
Der erfolglose Schauspieler Shah Latif, gespielt von dem preisgekrönten Darsteller Riz Ahmed, war eigentlich schon kurz davor aufzugeben. Aber dann geht er doch nochmal zu einem Casting. Darin geht es um eine große und wichtige Rolle, nämlich die Neubesetzung des Geheimagenten James Bond. Gegen alle Erwartung bekommt Shah die Rolle. Doch die Entscheidung kommt irgendwie an die Öffentlichkeit und auf einmal bricht ein Shitstorm über ihn herein.
Eine riesige Chance wird zum Albtraum
Plötzlich haben alle eine Meinung zu der James Bond Neubesetzung — das Internet überschüttet Shah mit Spekulationen und Hasskommentaren. Ein Shitstorm. Shah entgleitet die Kontrolle über sein eigenes Leben. Riz Ahmed, selbst britischer Schauspieler mit pakistanischen Wurzeln, mimt in der Serie nicht nur den Schauspieler Shah Latif, er hat die Serie auch erfunden, produziert und das Drehbuch für die erste Episode geschrieben. „Bait“ könnt ihr jetzt bei Amazon Prime Video sehen.
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