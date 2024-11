Der Grinch

Es gibt niemanden der Weihnachten so sehr hasst, wie der Grinch! Grün, griesgrämig und fies fristet er sein Leben in einer versteckten Höhle unweit von Whoville. An seiner Seite hält es nur sein treuer Hund Max aus. Um seine weihnachtsliebenden Nachbarn und Nachbarinnen ein für alle Mal loszuwerden, beschließt der Grinch eines Tages, Weihnachten zu stehlen. Die Verfilmung von Ron Howard mit Jim Carrey in der Hauptrolle hat mittlerweile Kultstatus. 2018 erschien außerdem eine animierte Version der Geschichte von Illumination Entertainment. Beide Filme findet ihr ab jetzt bei Prime Video.

Triangle of Sadness

Strahlend blauer Himmel und weit und breit nichts außer tiefblauer Ozean. In der satirischen Tragikomödie „Triangle of Sadness“ begegnen uns gesellschaftliche Gegensätze. Während die Crew rund um den marxistischen und alkoholkranken Kapitän (Woody Harrelson) den Laden am Laufen hält, erlauben sich ihre superreichen Gäste einfach alles. Durch einen Sturm erleiden sie Schiffbruch und die Überlebenden stranden auf einer einsamen Insel. Hier überlebt nicht, wer Geld hat, sondern wer fischen kann. Streamen könnt ihr den prämierten Film von Regisseur und Drehbuchautor Ruben Östlund jetzt in der Arte Mediathek.

Milliarden Mike

Sich selbst bezeichnet er als „freischaffenden Künstler“, die Medien nennen ihn „Milliarden Mike“: Peter „Mike“ Wappler, ehemaliger Zuhälter und Hochstapler. Mit fingierten Geschäftsmodellen klaute er den Reichen und Schönen die Millionen. Für seine Taten saß er mehrmals im Gefängnis. Und jedes Mal, wenn er wieder frei kam, hatte er eine neue Gaunerei auf Lager. Die Doku „Milliarden Mike“ erzählt von ihnen. Und auch Mike selbst kommt zu Wort und strickt eifrig mit an seiner zwielichten Geschiche. Die True-Crime-Story findet ihr auf Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.