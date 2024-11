Bild: The Madness | Foto: Amanda Matlovich/Netflix

Was läuft heute? | The Madness, The Whale, Doctor Odyssey

Zur falschen Zeit am falschen Ort

In der Netflix-Serie „The Madness“ geht es um einen Mann, der zu Unrecht des Mordes beschuldigt wird, in „The Whale“, auf Prime Video geht es um einen Mann, der eine Essstörung hat, und in der Disney-Plus-Serie „Doctor Odyssey“ geht es um Ärzte auf einem Kreuzfahrtschiff.