Banger

Die besten Zeiten des französischen EDM-DJs Scorpex (Vincent Cassel) liegen längst hinter ihm. Trotzdem klammert er sich noch verzweifelt an seine Vergangenheit. Als ihm die Polizei anbietet, undercover gegen seinen jungen, erfolgreichen Rivalen Vestax (Mister V) zu ermitteln, wittert Scorpex seine große Chance auf ein Comeback. „Banger“ ist ein Mix aus Crime und Comedy. Ihr könnt euch den Film ab heute bei Netflix anschauen.

Alice oder Die Bescheidenheit

Der Bürgermeister von Lyon steckt in einer Krise: Er kann nicht mehr denken. Nach mehr als 30 Jahren in der Politik fühlt sich Paul Théraneau ausgelaugt und ideenlos. Um frischen Wind ins Rathaus zu bringen, engagiert er die junge Philosophin Alice. Ihre Aufgabe heißt schlicht: Täglich neue Denkanstöße liefern. „Alice oder die Bescheidenheit“ nimmt euch mit in die Welt von Politik und Philosophie. Ihr könnt den Film entweder direkt in der Arte-Mediathek streamen oder ihr schmeißt um 20.15 Uhr den Fernseher an.

Intimate

Das Chaos der Fünfer-Clique auf der Suche nach sich selbst geht weiter. In der zweiten Staffel „Intimate“ kämpfen Oskar, Bruno, Emil, Max und Leo mal wieder mit gescheiteterten Beziehungen, Freundschaft, Männlichkeitsbildern und allem, was so zwischen 20 und 30 wichtig ist im Leben. Die Impro-Comedy-Serie von den Machern von „Die Discounter“ startet jetzt auf Joyn mit den neuen Folgen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.