Sleeping Dogs — Manche Lügen sterben nie

Roy Freman (Russell Crowe) war mal ein richtig guter Mordkommissar, aber inzwischen leidet er immer mehr unter Gedächtnisschwund. Jetzt ist er eigentlich raus aus dem Job, doch als plötzlich neue Hinweise zu einem alten Mordfall auftauchen, kann er nicht anders: Er muss der Sache nachgehen. Doch wie soll er die Wahrheit aufdecken, wenn er sich selbst an kaum noch etwas erinnert? „Sleeping Dogs — Manche Lügen sterben nie“ findet ihr ab heute bei Wow.

Resident Alien

Harry Vanderspeigle (Alan Tudyk) ist eigentlich auf die Erde gekommen, um die Menschheit auszulöschen. Doch jetzt steckt er als Kleinstadtarzt in Colorado fest und fängt an, die Menschen doch ganz okay zu finden. Nun wird sein Doppelleben noch komplizierter: Die Regierung ist ihm auf den Fersen und neue außerirdische Bedrohungen tauchen auf. Die zweite Staffel von „Resident Alien“ könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Therapie per KI

Künstliche Intelligenz als Therapeut? Was nach Science-Fiction klingt, wird langsam Realität: KI-Systeme sollen helfen, psychische Probleme zu erkennen und sogar Therapiegespräche führen — rund um die Uhr, ganz ohne Wartezeiten. Doch kann eine Maschine wirklich verstehen, was in uns vorgeht? Antworten liefert die Doku „Therapie per KI“ heute um 21.45 Uhr auf arte oder in der arte-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.