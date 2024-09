Bild: Bayer Leverkusen — A Dream Come True | Foto: Prime Video

Was läuft heute? | Bayer Leverkusen – A Dream Comes True, Motorway Cops – Verkehrssünder im Visier, Tenet

Vizekusen war einmal

In der Prime Video-Doku „Bayer Leverkusen — A Dream Comes True“ geht es um die Erfolgsgeschichte von Bayer Leverkusen, in „Motorway Cops“ auf WOW jagen britische Autobahnpolizisten Verkehrssünder und in der ZDF-Mediathek könnt ihr sehen, wie in dem Film „Tenet“ ein dritter Weltkrieg durch Zeitreisen verhindert werden soll.