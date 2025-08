Better Man

Robbie Williams hat fast alles durchgemacht, was man in der Popwelt erleben kann: Vom Teeniestar bei Take That wurde er zum rebellischen Solo-Superstar — mit Drogen und Alkohol-Exzessen. Dabei hat der Brite aber nie sein Image als Vollblutkünstler und Entertainer verloren. Das Biopic „Better Man“ erzählt Williams Geschichte — von seiner Jugend zusammen mit seiner Großmutter in einer britischen Vorstadt bis hin zu ausverkauften Konzerten vor tausenden Menschen. Dabei geht es aber nicht nur um Ruhm und Erfolg, sondern auch um jahrelange Suchtprobleme.

„Ein Affe, den man auf die Bühne zerrt“

Den ganzen Film über ist Robbie Williams als Menschenaffe zu sehen, ähnlich wie in den „Planet der Affen” Filmen. Die Idee kam Regisseur Michael Gracey im Gespräch mit dem Superstar, der sich nach eigenen Worten oft gefühlt habe, wie ein Affe, den man auf die Bühne zerrt. Das kurzweilige Biopic „Better Man„ könnt ihr bei Prime Video streamen.

