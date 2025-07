Bewusst unterwegs

Der Tourismus boomt. Es ist gar nicht so leicht, bei der Urlaubsplanung ein Reiseziel zu finden, das nicht völlig überlaufen ist. Teurer werden Urlaube auch und nebenbei ist der Massentourismus auch noch schlecht für die Umwelt. In der Dokumentation „Bewusst unterwegs“ werden deshalb Alternativen aufgezeigt, mit denen man nachhaltig und günstig in den Urlaub fahren kann.

Sepp Fischer zum Beispiel zeigt Menschen in seinem oberbayerischen Waldcamp, wie man ohne moderne Hilfsmittel überleben kann. Denn wer weiß, wie man Feuer macht, Wasser aufbereitet und essbare Pflanzen erkennt, kann man sich beim nächsten Abenteuerurlaub auch den Flug sparen und im deutschen Wald campen.

Im Urlaub was für die Umwelt tun

In der Doku geht es auch noch an andere Orte, an denen man sehen kann, wie nachhaltiger Tourismus funktionieren kann. Auf der griechischen Insel Kalamos zum Beispiel kann man für zwei bis drei Wochen an einem Umweltprojekt mitarbeiten und dabei Zeit in der Natur verbringen. Mit solchen Workcamps kann man bezahlbar reisen und nebenbei noch etwas Sinnvolles tun.

„Bewusst unterwegs“ könnt ihr euch jetzt in der ZDF-Mediathek angucken.

