Was läuft heute? | Blood & Sinners

Blut, Sünde und Musik

Im Film „Blood & Sinners“ eröffnen die Zwillingsbrüder Smoke und Stack 1932 einen Musikclub im Mississippi-Delta, um neu anzufangen. Doch sie stoßen dabei auf eine uralte und übernatürliches Bedrohung, was sie und ihre Freunde in einen tödlichen Kampf verwickelt.

Blood & Sinners

Anfang der 1930er-Jahre kehren die kriminellen Zwillingsbrüder Smoke und Stack nach mehreren Jahren in Chicago zurück in ihre Heimat in Mississippi, um einen Tanzclub in einer alten Scheune zu aufzumachen. Bei der Eröffnung feiern sie zusammen mit ihrem Cousin und Blues-Sänger Preacher Boy und weiteren alten Freunden ausgelassen bis in die Nacht. Doch dann tauchen drei Fremde auf, die sich als blutdurstige Vampire entpuppen.

Musik als Tor in die Vergangenheit

Regisseur Ryan Coogler eröffnet nicht nur einen neuen Blickwinkel auf das Vampir-Genre, sondern schreibt gleichzeitig eine Geschichte über die Macht der Musik. Der Soundtrack kommt vom schwedischen Komponisten Ludwig Göransson. Schauspieler Michael B. Jordan spielt die Zwillingsbrüder Smoke und Stack. Außerdem sind Schauspielerin Hailee Steinfeld und Musiker Miles Caton Teil des Casts. Den Film „Blood & Sinners“ gibt es im Angebot von WOW.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

