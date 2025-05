Bono: Stories of Surrender

Bono, der Sänger von U2, erzählt in der Dokumentation „Bono: Stories of Surrender“ seine Lebensgeschichte. Er spricht über Familie, Freunde, Glauben und natürlich über seine Musik. Dazu gibt es in dem Film auch exklusive Aufnahmen von seinen Touren und Live-Performances. Der Film ist auch eine Neuinterpretation von Bonos Solo-Bühnenshow „Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief…”. Die Filmversion „Bono: Stories of Surrender“ gibt es jetzt bei Apple TV+.

Die schwarze Witwe

„Die schwarze Witwe“ erzählt die wahre Geschichte eines ungewöhnlichen Mordfalls. Die Leiche eines Mannes wird im Jahr 2017 in einer Tiefgarage in Valencia gefunden. Das Opfer wurde mit sieben Messerstichen getötet, die Beamten verdächtigen die Ehefrau, mit der der Mann nicht mal ein Jahr verheiratet war. Die Ermittler gehen allerdings davon aus, dass seine Frau ihn nicht selber umgebracht hat, sondern den Mord in Auftrag gegeben hat. Die Frage ist nur: warum hat sie das getan? „Die schwarze Witwe“ könnt ihr jetzt bei Netflix sehen.

The Crow

In der Neuverfilmung von „The Crow“ geht es um die wahre Liebe, die niemals stirbt und um bittere Rache: Eric und Shelly lernen einander in einer Entzugsklinik kennen. Die beiden fühlen sich zueinander hingezogen, verlieben sich und wollen schließlich gemeinsam aus der Einrichtung fliehen. Sie schaffen es, zu entkommen. Doch als sie auf freiem Fuß sind, werden die beiden umgebracht. Denn Shelly ist im Besitz von Material, das einen mächtigen Mann belastet. Shelly droht in die Hölle zu kommen, doch Eric bekommt eine zweite Chance. Er darf als unsterbliches Wesen auf die Erde zurückzukehren und soll sich an den Menschen rächen, die ihn und Shelly getötet haben. Im Jahr 1994 erschien das Original von „The Crow“, ein Film, der auf dem gleichnamigen Comic von James O’Barr, basierte. Ihr könnt „The Crow“ jetzt bei WOW sehen.

Was läuft heute?

