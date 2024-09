The Penguin

Im selben Universum angesiedelt wie „The Batman“ aus 2022, setzt die Serie die Geschichte des Gangsters Oswald Cobblepot aka Der Pinguin fort. Nach dem Tod von Carmine Falcone ist ein Machtvakuum in Gotham entstanden, das der Pinguin füllen will. Wäre da nur nicht die Tochter von Falcone, die ihm seinen Thron streitig machen will. Collin Farrell trägt wieder eine Menge Make-up und ist als Pinguin nicht wiederzuerkennen. Die erste von acht Folgen von „The Penguin“ gibt es ab heute bei WOW.

Gib’s zu, Fletch!

In „Gib’s zu, Fletch!“ bei Netflix soll Jon Hamm als neugieriger Journalist Fletcher einen Kunstraub aufklären. Schnell wird der Fall aber zu einem waschechten Mord, bei dem auch Fletch zum Verdächtigen wird. Der Film basiert auf den Fletcher-Romanen von Autor Gregory Mcdonald, der zum ersten Mal Mitte der 70er den charmanten Schnüffel ermitteln ließ. Den Film „Gib’s zu, Fletch!“ findet ihr ab heute bei Netflix.

La Maison

Das Modehaus LEDU steht seit jeher für Haute Couture und High Fashion. Doch als Stardesigner Vincent Ledu einen Shitstorm auslöst, wittert seine Familie ihre Chance. Vincents ehemalige Muse Perle will das Unternehmen an sich reißen und zusammen mit einer Nachwuchsdesignerin das Modehaus LEDU neu erfinden. Intrigen in der Modewelt gibt’s ab heute auf Apple TV+. Da könnt ihr die neue Serie „La Maison“ streamen.

Was läuft heute?

