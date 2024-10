Brady’s Ladies

Lou (Lily Tomlin), Trish (Jane Fonda), Maura (Rita Moreno) und Betty (Sally Field) sind leidenschaftliche Fans der New England Patriots, besonders von ihrem Lieblingsspieler Tom Brady. Im Jahr 2017 beschließen die vier Freundinnen, sich das Spektakel einmal aus der Nähe anzusehen und wollen zum Super Bowl. Doch das Vorhaben gestaltet sich für die rüstigen Rentnerinnen alles andere als einfach. Die Komödie „Brady’s Ladies“ findet ihr ab heute bei Netflix.

Mein Kind

Judith und Niclas träumen von einer Familie und wenden sich daher an eine Leihmutter aus der Ukraine. Mit der jungen Oksana haben sie auch die perfekte Kandidatin gefunden. Doch als der Krieg in der Ukraine ausbricht, gerät alles ins Wanken. Judith und Niclas setzen alles daran, die schwangere Oksana nach München zu holen. Aber laut Vertrag muss das Kind in der Ukraine zur Welt gebracht und dort auch abgeholt werden. Das Drama „Mein Kind“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

The Devil Conspiracy

Laura bewundert gerade das Grabtuch von Jesus in einem Museum, als sie und das Tuch plötzlich entführt werden. Eine Gruppe von Satanisten hat eine Methode entwickelt, mit Biotechnologie Personen aus DNA zu klonen. Laura soll die „Mutter“ eines neu erschaffenen Jesus werden, der dem Teufel geopfert werden soll. Doch Erzengel Michael hat noch ein Wörtchen mitzureden. Den Sci-Fi-Horror-Streifen „The Devil Conspiracy“ könnt ihr ab heute bei Wow anschauen.

Was läuft heute?

