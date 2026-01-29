Play
Bild: LIAM DANIEL/NETFLIX
Bild: Bridgerton | Bild: LIAM DANIEL/NETFLIX

Was läuft heute? | Bridgerton – Staffel 4

Lady in Silver

In der vierten Staffel von „Bridgerton“ ist Benedict Bridgerton nicht auf der Suche nach der Liebe und findet sie trotzdem.

Bridgerton

Die Historienromanze „Bridgerton“ entführt uns in die schillernde Welt der Londoner High Society im 19. Jahrhundert. Im Stadtteil Mayfair lebt Lady Violet Bridgerton mit ihrer einflussreichen Familie. Auch ihre Kinder sollen in gute Hände gegeben werden und so zeigen die ersten Staffeln der Serie die Suche nach einem geeigneten Ehepartner für Daphne und geeigneten Ehepartnerinnen für Anthony und Colin Bridgerton.

Was im gesitteten Rahmen der Ballsaison stattfinden soll, wird recht schnell zu dramatischen Liebesgeschichten abseits des vorgezeichneten Weges. Für die Klatschkolumnistin Lady Whistledown kommt das wie gerufen — mehr Stoff für ihre Zeitung.

Doppelt verliebt

In der neuen „Bridgerton“-Staffel wünscht sich Lady Violet eine Ehefrau für ihren Sohn Benedict. Er ist eine Künstlernatur und im Vergleich zu seinen Geschwistern nicht an der Ehe interessiert. Als seine Mutter einen Maskenball veranstaltet, ändert sich das jedoch schlagartig, weil Benedict einer geheimnisvollen Frau im silbernen Kleid begegnet.

Nach dem Ball versucht er vergebens, sie zu finden und lernt stattdessen das Dienstmädchen Sophie Baek kennen. Was er nicht weiß: Die beiden Frauen, für die er Gefühle entwickelt, sind ein und dieselbe Person. Den ersten Teil der vierten Staffel der Serie „Bridgerton“ findet ihr ab heute auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

