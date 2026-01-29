Hallo und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, den 29. Januar. Unser heutiger Tipp führt uns zurück in die schillernde Welt der Londoner High Society der Regency-Ära. Und auch dieses Mal soll geheiratet werden. Nachdem die US-amerikanische Serie Bridgerton in den letzten Jahren Streaming-Rekorde gebrochen hat, wird jetzt Nachschlag serviert. Die vierte Staffel der Historienromanze geht an den Start.

In den ersten drei Staffeln haben wir die einflussreiche Familie Bridgerton kennengelernt. Ihre Geschichte spielt Anfang des 19. Jahrhunderts im Londoner Stadtteil Mayfair. Während der Ballsaison machen sich die Kinder von Lady Violet Bridgerton auf die Suche nach geeigneten Ehepartnerinnen. Aber nicht alle finden ihre Liebe auf dem vorgesehenen Weg. Wer davon abweicht, kann sicher sein, die berüchtigte Klatschkolumnistin Lady Whistledown ist immer zur Stelle, um das Spektakel zu kommentieren. Seit der letzten Staffel ist ihre Identität auch kein Geheimnis mehr.

Staffel 4 dreht sich jetzt um Benedict, den zweitältesten Bridgerton-Sohn. Er ist eine Künstlernatur und im Vergleich zu seinen Geschwistern herzlich wenig an der Ehe interessiert. Das ändert sich, als seine Mutter einen großen Maskenball veranstaltet. Dort trifft Benedict eine Frau im silbernen Kleid, die es ihm sofort angetan hat. Das Problem ist nur: Er hat keine Ahnung, wer sie ist. Genau das wollte die Dame in Silber auch erreichen, denn eigentlich handelt es sich um das Dienstmädchen Sophie Baig.

Könnt ihr euch vorstellen, wie wunderschön so ein Ball wäre? Welch Qual, den ganzen Abend nicht sitzen zu dürfen! Die gehen heute Abend zum Ball und wissen das nicht wirklich zu schätzen. Einmal wenigstens dieses Gefühl, einen wunderbaren Abend lang genießen zu können. Du könntest heute hingehen. Ich bräuchte nur ein gutes Kostüm, sodass mich niemand erkennen kann.

Benedict begibt sich mit Hilfe seiner Schwester Eloise auf die Suche nach der Frau in Silber. Doch in der Feingesellschaft kann er sie nicht finden. Stattdessen begegnet er dem Dienstmädchen Sophie, zu der er sich sofort hingezogen fühlt. „Mr. Bridgerton, sind wir einander bekannt?“ Mit etwas Vorstellungskraft erscheint uns das Unmögliche auf einmal greifbar. Es ist gut und schön zu träumen, aber Benedict, das Leben ist da, damit wir es leben. Das ist deine Chance. Sag ihm, wer du bist.

Benedict durchschaut nicht, dass es sich bei dem Dienstmädchen und der Frau in Silber um ein und dieselbe Person handelt. Er ist von seinen Gefühlen überfordert und kann sich nicht zwischen den beiden Frauen entscheiden. Wird er sich auf Sophie einlassen, obwohl sie aus einer anderen Gesellschaftsschicht kommt, und er gleichzeitig auch Gefühle für die Frau in Silber hat?

Die Serie basiert auf der Bridgerton-Romanreihe von Julia Quinn. Aber auch für alle Fans der Bücher gibt es Neues zu entdecken. Denn die Serie weicht in einigen Punkten von der Buchvorlage ab. In insgesamt acht Episoden begleiten wir Benedict auf der Suche nach seinem ganz persönlichen Glück. Die Staffel wird in zwei Teilen veröffentlicht. Den ersten Teil von Bridgerton Staffel 4 findet ihr ab heute auf Netflix, und den zweiten Teil dann ab dem 26. Februar.

Das war unser Tipp am Donnerstag.