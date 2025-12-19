Play
Foto: BR/Studiocanal GmbH
Bild: Cat Person | Foto: BR/Studiocanal GmbH

Was läuft heute? | Cat Person

Ein vermeintlich harmloser Typ

Der Film „Cat Person“ basiert auf einer Kurzgeschichte der Autorin Kristen Roupenian, die während der Me-Too-Debatte eine Diskussion über Einvernehmlichkeit.

Cat Person

Im Film „Cat Person“ lernt die 20-jährige Studentin Margot bei ihrem Nebenjob in einem Arthouse-Kino den deutlich älteren Robert kennen. Über Wochen hinweg schicken sich die beiden Nachrichten über banale Dinge wie Filme und Familie. Margots beste Freundin Taylor hat kein gutes Gefühl bei Robert, aber Margot lässt sich nicht abhalten und trifft sich mit Robert auf ein Date.

Schnell merkt Margot, dass sie lieber auf Taylor gehört hätte. Robert ist in echt nicht so charmant wie im Chat. Er hält selbstverliebte Monologe und kann nicht mal gut küssen. Zwar würde Margot das Treffen am liebsten frühzeitig beenden, entscheidet sich dann aber aus Sorge um mögliche Konsequenzen dafür das Date einfach durchzustehen.

Sex im Graubereich

Der Film basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte, die US-Autorin Kristen Roupenian im The New Yorker Magazin veröffentlicht hat. Darin verhandelt sie sexualisierte Gewalt — nicht allerdings im strafrechtlichen Sinne. Viel mehr geht es um den Graubereich und vermeintlich konsensuellen, aber ungewünschten Sex.

Wenn ihr sehen wollt, wie der Film das Thema verarbeitet hat, könnt ihr „Cat Person“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen