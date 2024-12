No Good Deed

Paul und Lydia Morgan (gespielt von Ray Romano und Lisa Kudrow) sind pleite, deswegen müssen sie ihr geliebtes Haus verkaufen: eine Villa im Stil der 1920er Jahre in Los Angeles. Schnell finden sich drei Familien, die das Haus unbedingt kaufen wollen. Was sie allerdings nicht wissen ist, dass die Traumvilla schnell zum Albtraum werden kann. In acht folgen erzählt Drehbuchautorin Liz Feldman, die für die Serie „Dead To Me“ bekannt geworden ist, die zum Teil wahnwitzigen Begegnungen, zwischen Menschen, die eigentlich nur eines wollen: neu anfangen. Alle Folgen von „No Good Deed“ findet ihr ab jetzt bei Netflix.

Atmen — Breathe your life

Ein und aus, unser Körper macht das ganz automatisch, ohne ginge es nicht: atmen. Der Atem und vor allem bestimmte Atemtechniken sind zu einem richtigen Trend geworden. In Kursen wird einem beigebracht, wie man richtig atmet und wie der Atem bei der Stressbewältigung helfen kann. Die Doku „Atem — Breathe your life“ zeigt ein Porträt des Atmens. Die Doku findet ihr ab jetzt in der ARD-Mediathek.

Die Herrlichkeit des Lebens

Franz Kafka reiste 1923 an die Ostsee und lernte dort — bereits todkrank — Dora Diamant kennen. Die jüngere, lebensfrohe Frau wird bis zu seinem Tod an seiner Seite bleiben. Der Film „Die Herrlichkeit des Lebens“ mit Sabin Tambrea und Henriette Confurius in den Hauptrollen erzählt diese letzte, und vielleicht schönste, Lebenszeit des damals noch nahezu unbekannten Autors. Der für den Deutschen Filmpreis nominierte Arthouse-Film von Georg Maas und Judith Kaufmann erschien in diesem Sommer anlässlich des 100. Todestages von Franz Kafka. Streamen könnt ihr den Film ab jetzt bei WOW.

