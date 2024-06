Was läuft heute? | Europa, die Wahl und wir, Six Silent Killings: Irlands dunkles Geheimnis, Sweet Tooth

Europa, die Wahl und wir

Der ARD-Korrespondent Markus Preiß reist in der Dokumentation „Europa, die Wahl und wir“ quer durch Europa, um herauszufinden, wie die Stimmung vor der Wahl ist. Er geht unter anderem an die russische Grenze in Litauen, aber auch in seine Heimat Eichstruth — heute eine AfD-Hochburg in Deutschland. Die Doku „Europa, die Wahl und wir“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Six Silent Killings: Irlands dunkles Geheimnis

Zwischen 1993 und 1998 sind in der Nähe von Dublin sechs Frauen spurlos verschwunden. Niemand wusste, was mit den Frauen passiert ist und keiner wurde für ihr Verschwinden zur Rechenschaft gezogen. Die True-Crime-Doku „Six Silent Killings: Irlands dunkles Geheimnis“ rollt den Fall neu auf. Denn es gibt eine neue Spur. „Six Silent Killings: Irlands dunkles Geheimnis“ gibt es jetzt bei WOW.

Sweet Tooth — Staffel 3

Der 10-jährige Gus ist ein Hybrid. So werden in der Serie „Sweet Tooth“ Menschen genannt, die eine Mischung aus Mensch und Tier sind. In der dritten Staffel sucht Gus mit seinen Freunden nach seiner Mutter Birdie, die er in einer Vision gesehen hat. Eine gefährliche Reise — denn die Menschen machen Jagd auf Hybride. Die dritte Staffel „Sweet Tooth“ könnt ihr jetzt bei Netflix schauen.

Was läuft heute?

