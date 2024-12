Get Millie Black

Ermittlerin Millie-Jean Black (Tamara Lawrance) lässt ihren Job bei Scotland Yard und damit auch London hinter sich, um nach Jamaika zurückzukehren. Hier arbeitet sie für die Polizei und hilft mit, vermisste Personen zu suchen. Die Arbeit an der Seite von Luke (Joe Dempsie) führt sie schnell in die Welt der postkolonialen Eliten in den Bergplantagen und wird gefährlicher, als Millie zu Beginn gedacht hätte. Die erste Staffel „Get Millie Black“ findet ihr ab heute bei Wow.

Generation Ukraine

Unter dem Titel „Generation Ukraine“ versorgt uns die Arte-Mediathek in den nächsten Monaten mit zwölf Dokus — alle von ukrainischen Filmemacherinnen und Filmemachern. Sie berichten auf einzigartige Weise vom Leben zwischen Krieg und Gewalt. Die Reihe startet mit „Drei Frauen in Mariupol“. Die Doku erzählt, wie der Krieg drei Generationen von Frauen aus Mariupol verändert hat. Ihr könnt sie ab heute in der Arte-Mediathek anschauen.

Mein Körper. Mein Penis

Der Penis ist für viele Männer mehr als nur ein Körperteil. Er ist gleichzeitig Symbol, Identität und in manchen Fällen auch eine Bürde. „Mein Körper. Mein Penis“ stellt unter anderem die Frage, ob es den Penis wirklich braucht, um ein Mann zu sein und was dran ist an dieser Überhöhung. Ihr könnt die Doku jetzt in der ARD-Mediathek streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.