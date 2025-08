Chief of War

Hawaii im 18. Jahrhundert. Zu dieser Zeit gibt es vier Königreiche auf dem Inselstaat, die sich untereinander bekriegen. In der Serie „Chief of War“ spielt der US-amerikanische Schauspieler Jason Momoa, der selbst hawaiianische Wurzeln hat, die Hauptrolle des Kriegers Ka‘iana, der die Stämme vereinigen will. Denn Ka‘iana glaubt daran, dass nur ein vereinigtes Hawaii gegen die europäischen Kolonisatoren gewinnen kann, die die hawaiianischen Inseln einnehmen wollen.

Aus hawaiianischer Perspektive

Die Historienserie „Chief of War“ wurde von Hauptdarsteller Jason Momoa und dem Filmproduzenten Thomas Pa’a Sibbet entwickelt, der ebenfalls aus Hawaii stammt. Zusammen haben die beiden die Drehbücher zu allen Folgen geschrieben. Außerdem führte Momoa beim Staffelfinale über seine Hauptrolle hinaus selbst Regie. In Kritiken wird die Serie vorab gelobt als bildgewaltig, hochkarätig besetzt und penibel recherchiert in Kostümen und Ausstattung — ein „Game of Thrones auf Hawaiianisch“. Ihr könnt „Chief of War“ jetzt auf Apple TV+ anschauen.

