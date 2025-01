Bild: Patrick and the Whale | Ambregris / Cecile Gabillon / Terra Mater Studios / Arte

Was läuft heute? | Cunk on Life, The Minister, Patrick and the Whale

Mein bester Freund, der Wal

Auf Netflix erkundet die selbsternannte Journalistin Philomena in „Cunk on Life“ auf ihre unverwechselbare Weise das Leben. Bei MagentaTV+ sorgt der Premierminister in „The Minister“ für Gesprächsstoff und auf Arte entsteht eine besondere Freundschaft zwischen „Patrick and the Whale“.