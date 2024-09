Call Jane

Die schwangere Hausfrau Joy (Elizabeth Banks) erfährt bei einem Arztbesuch, dass die Schwangerschaft sie umbringen könnte. Doch eine Abtreibung ist in den 60er-Jahren verboten. Sie findet Hilfe bei einem geheimen Netzwerk von Frauen, die Abtreibungen durchführen und sich für Frauenrechte einsetzen. Joy schließt sich ihnen an und sagt dem patriarchalen System den Kampf an. „Call Jane“ findet ihr jetzt bei Magenta TV.

Aufstand im Bordell — Frauenhandel um 1900

Im Wien von 1902 landet die 16-jährige Marie König in einem Bordell, das alles andere als Luxus bietet. Nach vier langen Jahren wendet sie sich an den Journalisten Emil, der die Missstände aufdeckt und einen Skandal auslöst, der das Bürgertum erschüttert. Denn Maries Schicksal ist kein Einzelfall. „Aufstand im Bordell — Frauenhandel um 1900“ könnt ihr jetzt online first in der Arte-Mediathek streamen.

Untold: Hope Solo vs. U.S. Soccer

Hope Solo war jahrelang die Nummer 1 im Tor der US-amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft. Doch ihr Weg zum Erfolg war nicht immer leicht und ist bis heute von einigen Skandalen umschattet. In „Hope Solo vs. U.S. Soccer“ erzählt sie selbst von ihrer Karriere und dem ständigen Wettbewerb. Die Doku könnt ihr ab heute bei Netflix streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.