Beckenbauer. Der letzte Kaiser



Franz Beckenbauer ging als „Der Kaiser“ in die internationale Fußballgeschichte ein. Anfang des Jahres ist er im Alter von 78 gestorben. Seine wechselvolle und sehr erfolgreiche Karriere könnt ihr jetzt in der Doku „Beckenbauer. Der letzte Kaiser“ nochmal Revue passieren lassen. Ihr findet alle drei Teile ab heute in der arte-Mediathek.

Avicii — Ich heiße Tim

Der schwedische DJ und Musikproduzent Avicii (bürgerlich Tim Bergling) wurde mit Hits wie „Wake Me Up“ schon in jungen Jahren weltberühmt. An diesem schnellen Ruhm ist er zerbrochen. Der Film „Avicii — Ich heiße Tim“ zeigt eindringlich, wie das musikalische Ausnahmetalent gegen seine inneren Dämonen gekämpft hat. Ihr findet den Film ab heute bei Netflix.

Schitt’s Creek

In der preisgekrönten Serie „Schitt’s Creek“ muss eine ehemalige Millionärsfamilie in ein runtergewirtschaftetes Städtchen ziehen. Denn das ist der letzte Besitz der Familie. Und das wird ziemlich witzig und bringt die Ex-Superreichen ordentlich zurück auf den Boden der Tatsachen. Ihr könnt alle Staffeln „Schitt’s Creek“ ab heute bei Netflix streamen.

Was läuft heute?

