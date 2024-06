Was läuft heute? | Agents of Mystery, Im Reich der Schmerzen, Barry Seal – Only in America

Agents of Mystery

„Agents of Mystery“ ist eine koreanische Show, in der Prominente knifflige Rätsel lösen müssen, die wissenschaftlich nicht zu erklären sind. Man kann sich das Ganze ungefähr vorstellen wie einen Escape-Room. Um hinter die Geheimnisse zu kommen, müssen die Promis ihre ganze Kreativität zeigen. „Agents of Mystery“ könnt ihr jetzt bei Netflix schauen.

Im Reich der Schmerzen

In der Dokumentation „Im Reich der Schmerzen“ geht es um die Fragen, was Schmerzen eigentlich sind und wie wir mit ihnen am besten umgehen können. Um das Geheimnis der Schmerzen zu entschlüsseln, sprechen die Macherinnen und Machern der Doku mit Menschen, die extreme Schmerzen erlebt haben und unterschiedlich damit umgehen. „Im Reich der Schmerzen“ gibt es jetzt in der Arte-Mediathek.

Barry Seal — Only in America

Tom Cruise spielt in dem Film „Barry Seal — Only in America“ den Piloten Barry, der Geld damit verdient, Drogen und Waffen zu schmuggeln. Die CIA wirbt ihn als Geheimagent ab und Barry nimmt das Angebot an. Gleichzeitig arbeitet er aber weiter für kriminelle Banden und führt so ein Doppelleben. Ihr könnt „Barry Seal — Only in America“ jetzt bei Prime Video sehen.

