Was läuft heute? | Nicht ganz koscher – No Name Restaurant, O.C., California, The Great Wall

Nicht ganz koscher — No Name Restaurant

In der Wüste gibt es eher selten Essen im Überfluss. Das müssen in „Nicht ganz koscher — No Name Restaurant“ auch der orthodoxe Jude Ben und der arabische Beduine Adel feststellen. Denn sie stranden gemeinsam mitten in der Wüste Sinai. Wie es dazu kommt und warum ihre Freundschaft trotzdem mit Essen zu tun hat, könnt ihr im Film erfahren. „Nicht ganz koscher — No Name Restaurant“ gibt’s ab sofort in der arte-Mediathek.

O.C., California



Für alle Millennials gibt’s heute ein Wiedersehen mit einem Serienhit aus den frühen 2000ern: „O.C., California“. Die Gen Zs unter euch können hier den Y2K-Style im Original sehen. In der Serie geht es um eine Gruppe Jugendlicher, die im betuchten Newport Beach aufwachsen. Einer von ihnen kommt aber eigentlich aus schwierigen Verhältnissen und der Klassen-Clash ist vorprogrammiert. Alle vier Staffeln von „O.C., California“ gibt’s ab heute bei Prime Video.

The Great Wall

Die Chinesische Mauer ist eines der größten Bauwerke der Welt und wurde zum Schutz vor Feinden über mehrere Jahrhunderte errichtet. Im Film „The Great Wall“ sind diese Feinde allerdings keine Menschen. Gegen wen bzw. was genau man sich da verteidigen muss, könnt ihr im Film mit Matt Damon und Pedro Pascal sehen. „The Great Wall“ findet ihr ab sofort bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.