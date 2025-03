Bild: Daredevil: Born Again | Marvel/Disney+

Was läuft heute? | Daredevil: Born Again, Der Leopard, Crunch – Traum und Albtraum in der Gaming-Industrie

Das Werk des Teufels ist nie vollendet

In der neuen Serie „Daredevil: Born Again“ muss sich Superheld und Anwalt Matt Murdock mit seinem Erzfeind Kingpin zusammenschließ, um New York zu retten. Auf Netflix startet die Romanadaption des Klassikers „Der Leopard“ von Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Und in der ARD geht es in einem Dokumentarfilm um die Arbeitsbedingung in der Gaming Branche.