Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Seid gegrüßt und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von „Was läuft heute“. Es ist Freitag, der 27. März. Bei Disney Plus ist heute die Hölle los, denn die zweite Staffel der neuen Daredevil-Serie „Born Again“ läuft an. Der Anwalt Matt Murdoch sorgt als Superheld wieder für Gerechtigkeit auf New Yorks Straßen.

Das Marvel-Jahr hat anders begonnen als gedacht. Mit „Wonder Man“ gab es Ende Januar eine Serie, die eher auf Comedy und Satire gesetzt hat. Aber bevor es im Laufe des Jahres mit Spider-Man und den Avengers wieder ins Kino geht, gibt es mit der zweiten Staffel von „Daredevil: Born Again“ wieder klassische Superhelden-Kost zu streamen. Die erste Staffel aus dem vergangenen Jahr setzte da an, wo die originale Netflix-Serie aufgehört hat. Der Anwalt Matt Murdoch hat nach einem traumatischen Verlust sein Superhelden-Alter Daredevil an den Nagel gehängt.

Zur selben Zeit kandidiert der brutale Gangsterboss Wilson Fisk und wird zum Bürgermeister von New York gewählt. Im Laufe der ersten Staffel ging es unter anderem um den Mord an dem Superhelden White Tiger, um einen Serienkiller, der mit dem Blut seiner Opfer Graffitis malte, und um Bürgermeister Fisk, der an Einfluss gewann und mit seiner Anti-Superhelden-Spezialeinheit die Stadt unter Kontrolle gebracht hatte. Die neuen Folgen führen die Story fort. Matt ist mittlerweile wieder als Daredevil aktiv und versucht, Fisk, dessen Freunden und alten Verbündeten das Handwerk zu legen. Gleichzeitig spitzt sich der Konflikt in der Stadt immer weiter zu.

Die größte Stärke der Serie war schon in Staffel 1, neben dem rauen und realistischen Ton, die Tatsache, dass sich die MacherInnen regelmäßig auf die alte Netflix-Serie bezogen haben und mit „Born Again“ eine direkte Fortsetzung an den Start gebracht haben. Das sorgte dafür, dass nicht nur Hauptdarsteller wie Charlie Cox und Vincent D’Onofrio in ihre alten Rollen konnten, sondern auch Fan-Lieblinge wie der Punisher aufgetaucht sind. Der fehlt zwar diese Staffel, aber dafür gab es schon im Trailer Kristen Ritter in ihrer Rolle der Superhelden-Detektivin Jessica Jones zu sehen.

Die neuen Folgen von „Daredevil: Born Again“ laufen aktuell bei Disney. Jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge. Die neuesten Filme und Serien aus dem Marvel-Universum sowie spannende Dokumentationen bekommt ihr jeden Tag hier bei uns im Podcast. Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst uns gern ein Abo da, empfehlt den Podcast weiter und hört auch morgen wieder rein. Der Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung, Audioproduktion Paula Bötemann. Und ich bin Ina Lebedjew. Wir hören uns! Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm.