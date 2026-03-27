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Bild: Daredevil: Born Again | Foto: Disney/Marvel

Was läuft heute? | Daredevil: Born Again — S2

Teuflisch gute Superheldenunterhaltung

In der zweiten Staffel der Marvel-Serie „Daredevil: Born Again“ müssen sich Matt Murdock und seine Verbündeten, darunter Matts alte Freundin die Privatdetektivin Jessica Jones, gegen Bürgermeister Wilson Fisk zu Wehr setzten.

Daredevil: Born Again — Staffel 2

Nach den traumatischen Ereignissen aus Staffel 1 ist der Anwalt und Superheld Matt Murdock aka Daredevil nun wieder als maskierter Rächer auf den Straßen von New York unterwegs. Während der Gangsterboss und amtierende Bürgermeister Wilson Fisk in New York für Angst und Schrecken sorgt und Superhelden quasi für illegal erklärt hat, bildet Matt mit alten und neuen Verbündeten eine Allianz gegen Fisk.

Die Rückkehr von Jessica Jones

Zu den neuen alten Verbündeten gehört unter anderen die Superheldin und Privatdetektivin Jessica Jones, die auch schon in der ursprünglichen Daredevil-Serie von Netflix mit Matt zusammengearbeitet hat. Wieder gespielt von Kristen Ritter. Außerdem sind Charlie Cox und Vincent D’Onofrio als Matt Murdock und Wilson Fisk zu sehen. Die neue Staffel „Daredevil: Born Again“ läuft aktuelle bei Disney+.

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