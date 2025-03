Das fünfte Element

New York im 23. Jahrhundert — die Welt ist dem Untergang geweiht, denn ein nahezu unzerstörbarer Komet rast auf die Erde zu. Nur mit dem fünften Element kann die Katastrophe noch abgewendet werden. Ex-Offizier Korben Dallas (Bruce Willis) wird auf geheime Mission geschickt, um das zu schaffen, wofür andere nicht die Lizenz haben. Die Kostüme, die Ausstattung, die Farben — dieses quietschende Neon-Orange überall — und der Sound der 1990er Jahre: Alles zusammen ergeben einen Film, der einfach nur Spaß macht. Den Luc Besson-Klassiker findet ihr bei Netflix.

Stirb langsam

In dieser Actionserie spielt Bruce Willis den Polizisten John McClane der über Weihnachten seine Frau in L.A. besucht. Bei der Weihnachtsfeier in ihrer Firma stürmt eine Gruppe von Terroristen das Fest und nehmen alle Gäste als Geisel, bis auf John, der unbemerkt entkommen kann. Im Alleingang nimmt er den Kampf auf, um alle zu retten. Die „Stirb Langsam“- Reihe umfasst insgesamt vier Filme. Den ersten Teil findet ihr auf Disney+.

Ab durch die Hecke

Bruce Willis nicht in Persona, sondern als Stimme! Die leiht er in diesem ulkigen Animationsfilm nämlich dem Chips süchtigen Waschbären Richie. Und Richie hat ein Problem, denn er hat dem Bären Vincent seine Vorräte wortwörtlich unterm Hintern weg geklaut, nämlich während seines Winterschlafs und wurde dabei dummerweise auch noch erwischt. In nur einer Woche soll er die Vorräte wieder zusammen bekommen. Für einen allein quasi unmöglich, deswegen holt er sich Hilfe. „Ab durch die Hecke“ findet ihr bei Apple TV+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.