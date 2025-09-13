Play
Bild: The Girlfriend | Christopher Raphael/Prime © 2025

Was läuft heute? | Das Gift der Seele

Wenn Misstrauen die Familie zerreißt

Als Daniel seine neue Freundin mit nach Hause bringt, entspinnt sich zwischen ihr und seiner Mutter ein packendes Spiel aus Misstrauen und Manipulation.

Gerechtfertigte Skepsis oder Paranoia?

Laura hat eine erfolgreiche Karriere, eine glückliche Ehe und ist Mutter eines erwachsenen Sohnes. Ihr Leben scheint perfekt — bis Daniel seine neue Freundin Cherry mit nach Hause bringt. Schon beim ersten Treffen ist Laura misstrauisch und glaubt, dass Cherry etwas verbirgt. Während sich die Beziehung zwischen Daniel und Cherry vertieft, wird Laura immer besorgter. Die Situation eskaliert weiter, beide Frauen reißen einander in eine Abwärtsspirale der Manipulation.

Ein Duell der Perspektiven

In diesem Psychothriller wechseln sich die Perspektiven von Laura und Cherry ab, wodurch die Zuschauerinnen und Zuschauer ständig zwischen Vertrauen und Misstrauen hin- und hergerissen werden. Robin Wright und Olivia Cooke liefern sich ein packendes Duell der Gefühle und Manipulation. Die Serie ist eine Adaption des Romans The Girlfriend von Michelle Frances und wurde von Naomi Sheldon und Gabbie Asher entwickelt. Neben Wright und Cooke gehören Laurie Davidson, Waleed Zuaiter, Tanya Moodie, Shalom Brune-Franklin und Anna Chancellor zum Cast. Gedreht wurde unter anderem in London und Spanien.

Die Psychothriller-Serie „Das Gift der Seele“ könnt ihr euch jetzt auf Amazon Prime Video angucken.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen