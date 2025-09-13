Gerechtfertigte Skepsis oder Paranoia?

Laura hat eine erfolgreiche Karriere, eine glückliche Ehe und ist Mutter eines erwachsenen Sohnes. Ihr Leben scheint perfekt — bis Daniel seine neue Freundin Cherry mit nach Hause bringt. Schon beim ersten Treffen ist Laura misstrauisch und glaubt, dass Cherry etwas verbirgt. Während sich die Beziehung zwischen Daniel und Cherry vertieft, wird Laura immer besorgter. Die Situation eskaliert weiter, beide Frauen reißen einander in eine Abwärtsspirale der Manipulation.

Ein Duell der Perspektiven

In diesem Psychothriller wechseln sich die Perspektiven von Laura und Cherry ab, wodurch die Zuschauerinnen und Zuschauer ständig zwischen Vertrauen und Misstrauen hin- und hergerissen werden. Robin Wright und Olivia Cooke liefern sich ein packendes Duell der Gefühle und Manipulation. Die Serie ist eine Adaption des Romans The Girlfriend von Michelle Frances und wurde von Naomi Sheldon und Gabbie Asher entwickelt. Neben Wright und Cooke gehören Laurie Davidson, Waleed Zuaiter, Tanya Moodie, Shalom Brune-Franklin und Anna Chancellor zum Cast. Gedreht wurde unter anderem in London und Spanien.

Die Psychothriller-Serie „Das Gift der Seele“ könnt ihr euch jetzt auf Amazon Prime Video angucken.

