Let’s talk about Porn

Die Pornodarstellerin Jolee Love wird in der Dokumentation „Let’s talk about Porn“ in ihrem Alltag begleitet. Sie und andere Menschen aus dem Business geben einen Einblick hinter die Kulissen der Industrie, und zwar aus einer weiblichen Perspektive. Ihr könnt „Let’s talk about Porn“ jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Ein Fest fürs Leben

Christoph Maria Herbst spielt in dem Film „Ein Fest fürs Leben“ Dieter. Der ist Hochzeitsplaner, hat aber keine Lust mehr auf seinen Job. Bevor er seinen Job aufgibt, will er allerdings nochmal alles für seine letzte Hochzeit geben. Lasse und Leonie sind das perfekte Paar. Sie wollen ihre Hochzeit in einem schönen Schloss feiern. Doch an ihrem großen Tag geht alles drunter und drüber. „Ein Fest fürs Leben“ gibt es jetzt bei WOW.

Hard North

Fünf Kanadier wollen in der Show „Hard North“ in die Natur ziehen. Der Norden von Kanada scheint perfekt zu sein. Denn sie wollen so weit abseits von der Menschheit leben wie möglich. Menschenleere finden sie im Norden Kanadas. Allerdings auch sehr viele Herausforderungen und Gefahren. Ihr könnt „Hard North“ jetzt bei Prime Video schauen.

Was läuft heute?

