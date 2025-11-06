Play
Foto: Larry Horricks/Netflix
Bild: Death by Lightning | Foto: Larry Horricks/Netflix

Was läuft heute? | Death by Lightning

Der Präsident und sein Fan

Die Serie „Death by Lightning“ erzählt die Geschichte von James Abram Garfield und seinen größten Fan, der später zu seinem größten Feind wird.

Death by Lightning

In der Serie „Death by Lightning“ geht es um James Abram Garfield — den 20. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Garfield kam aus bescheidenen Verhältnissen und konnte sich durch seine Intelligenz in immer höhere Kreise vorarbeiten. So weit sogar, dass er irgendwann das höchste Amt in den USA bekommen hat. Als Präsident hat er sich vorgenommen, gegen Korruption vorzugehen. Der zweite wichtige Charakter der Serie heißt Charles Guiteau. Garfield ist sein großes Vorbild. Er bittet ihn ständig um irgendetwas und bettelt ihn um einen Posten an. Doch Garfield schenkt ihm nicht die Aufmerksamkeit, die er gerne hätte.

Vom Fan zum Attentäter

Nachdem Garfield Guiteau einfach abblitzen lässt, schlägt seine Obsession in Hass um. Ungefähr ein halbes Jahr nach Garfields Amtsantritt wird Charles Guiteau zu seinem Attentäter.

Die Serie basiert auf dem biografischen Werk „Destiny of the Republic: A Tale of Madness, Medicine and the Murder of a President“ von Candice Millards. In der Serie wurden die satirischen Elemente aber ein bisschen mehr herausgearbeitet. In „Death by Lightning“ kann man deswegen nicht nur etwas über amerikanische Geschichte lernen, sondern ab und zu auch über schwarzen Humor lachen.

„Death by Lightning“ könnt ihr jetzt auf Netflix anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen