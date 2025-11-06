Death by Lightning

In der Serie „Death by Lightning“ geht es um James Abram Garfield — den 20. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Garfield kam aus bescheidenen Verhältnissen und konnte sich durch seine Intelligenz in immer höhere Kreise vorarbeiten. So weit sogar, dass er irgendwann das höchste Amt in den USA bekommen hat. Als Präsident hat er sich vorgenommen, gegen Korruption vorzugehen. Der zweite wichtige Charakter der Serie heißt Charles Guiteau. Garfield ist sein großes Vorbild. Er bittet ihn ständig um irgendetwas und bettelt ihn um einen Posten an. Doch Garfield schenkt ihm nicht die Aufmerksamkeit, die er gerne hätte.

Vom Fan zum Attentäter

Nachdem Garfield Guiteau einfach abblitzen lässt, schlägt seine Obsession in Hass um. Ungefähr ein halbes Jahr nach Garfields Amtsantritt wird Charles Guiteau zu seinem Attentäter.

Die Serie basiert auf dem biografischen Werk „Destiny of the Republic: A Tale of Madness, Medicine and the Murder of a President“ von Candice Millards. In der Serie wurden die satirischen Elemente aber ein bisschen mehr herausgearbeitet. In „Death by Lightning“ kann man deswegen nicht nur etwas über amerikanische Geschichte lernen, sondern ab und zu auch über schwarzen Humor lachen.

„Death by Lightning“ könnt ihr jetzt auf Netflix anschauen.

