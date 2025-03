Magpie

Im Feature-Filmdebüt des britischen Regisseurs Sam Yates geht es um Anette und Ben, die gerade ein Baby bekommen haben und aufs Land gezogen sind. Es ist ihr zweites Kind. Tilly, die ältere Tochter, spielt als Kinderschauspielerin in einem Kostümdrama mit, an der Seite der bekannten Schauspielerin Alicia. Schnell fühlt sich Ben zu Alicia hingezogen — Tag für Tag begleitet er seine Tochter ans Set. Anette verstrickt sich unterdessen immer weiter in einem Netz aus Eifersucht und Wahnvorstellungen. Den Neo-Noir-Thriller „Magpie“ findet ihr auf Prime Video.

Hypnotic

In diesem Actionthriller von Regisseur Robert Rodriguez spielt Oscar-Preisträger Ben Affleck den Polizisten Danny Rourkes. Seit dem Verschwinden seiner Tochter Minnie ist für ihn nichts mehr so, wie es war. Zwar wurde der Täter schnell geschnappt, nur kann der sich weder daran erinnern, die Tat begangen zu haben, noch wo Minnie sich aufhält. Als Danny bei den Ermittlungen zu einer Bankraubserie zufällig auf Hinweise zum Verbleib seiner Tochter stößt, schöpft er Hoffnung. Ihr Verschwinden — so hat es den Anschein — könnte etwas mit den mysteriösen Hypnotics zu tun haben. Den Thriller „Hypnotic“ findet ihr auf Netflix.

Corona — Die Pandemie der Spaltung

Fünf Jahre ist der Ausbruch der Corona-Pandemie nun her und die Aufarbeitung ist noch längst nicht abgeschlossen. Denn die mehr als zwei Jahre Ausnahmezustand haben Spuren hinterlassen — nicht nur gesundheitliche, durch Long Covid etwa, sondern auch gesellschaftliche und politische. Die Doku „Corona — Die Pandemie der Spaltung“ versucht verschiedene Perspektiven zu beleuchten und lässt Menschen zu Wort kommen, die über ihre Erfahrungen während der Pandemie sprechen. Streamen könnt ihr das Ganze in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

