Dept. Q

Carl Morck erlebt in der Serie „Dept. Q“ ein traumatisches Ereignis. Nach einem Einsatz ist sein Partner gelähmt und ein anderer Polizist stirbt. Danach versetzt ihn seine Chefin Moira Jacobson auf das „Dept. Q“. Eine Einheit, die ungeklärte Fälle lösen soll. Das Department ist eigentlich mehr für PR-Zwecke gedacht. Denn niemand glaubt so richtig, dass die Fälle, die sie dort auf den Tisch bekommen noch gelöst werden können. Carl und seine Leute versuchen trotzdem alles, um ihren Fällen nachzugehen. Die Serie „Dept. Q“ könnt ihr jetzt auf Netflix schauen.

The Better Sister

Die beiden Schwestern Chloe und Nicky könnten unterschiedlicher nicht sein. Chloe ist erfolgreich, hat einen Sohn und führt eine glückliche Ehe. Nicky hingegen kommt gerade so über die Runden, ist psychisch instabil und hat mit Drogenproblemen zu kämpfen. In der Serie „Die perfekte Schwester“ führt das Schicksal die beiden entfremdeten Schwestern wieder zusammen. Denn Chloes Mann wurde ermordet und ihr Sohn steht unter Verdacht. „The Better Sister“ gibt es jetzt bei Prime Video zu sehen.

Lost Boys and Fairies

In der Miniserie „Lost Boys and Fairies“ geht es um ein queeres Paar, das ein Kind adoptieren will. Bevor sich die beiden den Wunsch erfüllen können, muss die Sozialarbeiterin Jackie überprüfen, ob sie geeignete Eltern sind. Gabe will auf gar keinen Fall einen Jungen adoptieren. Dieser Wunsch kommt aus einem tief liegenden Trauma. Jahrelang hat er sein Trauma mit Drogen und Sex betäubt, anstatt offen darüber zu reden. Bei den Gesprächen mit Jackie fängt er aber an, sich zu öffnen und von seiner traumatischen Kindheit zu erzählen. „Lost Boys and Fairies“ könnt ihr in der Arte-Mediathek gucken.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.