Der letzte Wolf von Lyssia

In der Romanadaption von Autor Curtis Jobling geht es um den Bauerjungen Drew, der nach dem Tod seiner Mutter herausfindet, dass er einem alten Adelsgeschlecht von Wölfen angehört. Aus Angst seinen Thron zu verlieren, macht König Leopold Jagd auf Drew und seine Freunde. Die „Wereworld“-Buchreihe, auf der die Animationsserie basiert, umfasst sechs Bände und bietet genügend Stoff für viele Staffeln Serienunterhaltung. Die Animationsserie „Der letzte Wolf von Lyssia“ läuft ab heute bei Netflix.

Gangs of London — Staffel 3

In Staffel drei der erfolgreichen Action-Crime Serie „Gangs of London“ hat sich der ehemalige Polizist Elliot mittlerweile mit dem Rest der Unterwelt von London gegen seinen ehemaligen Boss Sean Wallace verbündet. Doch nachdem durch gestrecktes Kokain über 600 Menschen sterben, geraten Elliot und die anderen Gangs von London ins Visier der Behörden. In den neuen Folgen sind Sope Dirisu als Elliot und Joe Cole als Sean Wallace zu sehen. Die dritte Staffel von Gangs of London startet heute bei WOW.

Oppenheimer

Im Oscar-prämierten Meisterwerk von Christopher Nolan spielt Cillian Murphy den Physiker Robert Oppenheimer. Ab 1942 entwickelte er mit einer Gruppe Wissenschaftler in einer geheimen Forschungsbasis die erste Atombombe und testete sie erfolgreich. Für seine schauspielerische Leistung gewann Murphy den Oscar als Bester Hauptdarsteller. Neben Murphy spielen auch Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Matthias Schweighöfer, Gary Oldman und Rami Malek mit. „Oppenheimer“ gibt es ab heute im Angebot von Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.