Der Regenmacher

Rudy Baylor (Matt Damon) kommt gerade von der Uni und stolpert direkt in seinen ersten großen Fall. Eigentlich ist die Sache klar: Ein todkranker Mann wird um seine Behandlung betrogen, doch die Versicherung will einfach nicht zahlen. Das kann Anwalt Rudy nicht mit seinem Gewissen vereinbaren und legt sich ins Zeug, zum Glück mit Unterstützung seines Mentors (Danny DeVito). „Der Regenmacher“ von Francis Ford Coppola läuft heute um 20:15 Uhr auf Arte oder jederzeit in der Arte-Mediathek.

Menschen am Sonntag

Die Sonne scheint, Berlin hat frei und eine Gruppe junger Leute nutzt ihren Sonntag für einen Ausflug an den See. Klingt simpel, ist aber ein echtes Stück Filmgeschichte. Der Stummfilm spielt in den 1930ern und hat einfach mal echte Berlinerinnen und Berliner statt großer Stars vor die Kamera gestellt. „Menschen am Sonntag“ könnt ihr jetzt auf Mubi anschauen.

S.W.A.T.

Hondo (Shemar Moore) und sein Team sorgen auch in der achten Staffel für wilde Verfolgungsjagden und spektakuläre Einsätze. Die Elite-Polizistinnen und Polizisten müssen nicht nur vermisste Schulbusse finden, sondern auch mit Neuzugängen im Team und ihrem turbulenten Privatleben zurechtkommen. Alle neuen Folgen von „S.W.A.T.“ könnt ihr ab heute bei Wow streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.